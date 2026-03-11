快訊

鸚鵡颱風不侵台 明起冷氣團偏乾 賈新興：這時最凍

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
明天至周五受偏強偏乾大陸冷氣團影響，預估明天深夜至周五清晨最冷。圖／聯合報系資料照片
明天至周五受偏強偏乾大陸冷氣團影響，預估明天深夜至周五清晨最冷。圖／聯合報系資料照片

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風鸚鵡，為今年第3號颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia

」表示，鸚鵡颱風不影響台灣；明天至周五受偏強偏乾大陸冷氣團影響，預估明天深夜至周五清晨最冷。

賈新興表示，周五清晨留意輻射冷卻雙重影響，西半部空曠區最低溫8至10度，台北氣象站12.0至12.5度低溫。周五至周日全台天氣穩定晴朗，下周一至下周五宜花東多雲偶有零星短暫雨，可以好好享受春天的陽光，曬曬太陽。

逐日天氣趨勢，他說，明天至周五，受偏強大陸冷氣團影響，明天，北海岸、基隆、東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。周五至周六，各地天氣穩定晴朗。周日，午後東北角及宜花東山區轉多雲時晴。

賈新興說，下周一，東北角及宜花東山區多雲時晴偶有零星短暫雨。下周二，午後北海岸、基隆、東北角及宜花東山區有零星短暫雨。下周三至下周四，午後花東山區轉多雲。下周五，午後竹苗山區及宜花山區轉多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

