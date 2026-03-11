前衛女力打擊樂三重奏 5月帶來南韓擊樂新面貌

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節將於5月登場，其中來自南韓的律動擊樂三重奏（groove&）是南韓少見純女子打擊樂團，她們將帶著前衛女力之聲，帶來南韓擊樂新風貌。

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今年共有10國、11組團隊、155位頂尖演奏家，共譜擊樂盛事。其中來自南韓的律動擊樂三重奏（groove&）以其獨特的實驗精神脫穎而出，團名「groove」代表隨節奏律動，「&」則象徵南韓擊樂發展的無限可能，希望透過演出邀請樂迷體驗嶄新的groove，讓想像力自由流動。

根據打擊樂節發布的新聞資料，作為南韓少見的女性傳統打擊樂團，律動擊樂三重奏（groove&）在演出中展現出強烈的藝術個性與實驗精神，音樂風格兼具女性的細膩與打擊樂特有的爆發力，突破了性別在傳統音樂領域的框架，也以極具感性的方式探索聲音與節奏的可能性。

律動擊樂三重奏（groove&）曾獲「21世紀韓國音樂項目大獎」，3位演奏家穿著改良韓服，姿態從容，透過打擊樂器的聲音，延伸出豐富的聲響光譜，呈現出既細膩又激昂的音樂，描繪了當代情感與聲景，也能引發共鳴。

「2026第12屆台灣國際打擊樂節－律動擊樂三重奏」音樂會將於5月16日舉行，地點在台北國家音樂廳。