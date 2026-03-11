快訊

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱「摧毀16艘伊朗布雷船」影像曝光

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

聽新聞
0:00 / 0:00

前衛女力打擊樂三重奏 5月帶來南韓擊樂新面貌

中央社／ 台北11日電

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節將於5月登場，其中來自南韓的律動擊樂三重奏（groove&）是南韓少見純女子打擊樂團，她們將帶著前衛女力之聲，帶來南韓擊樂新風貌。

第12屆TIPC台灣國際打擊樂節今年共有10國、11組團隊、155位頂尖演奏家，共譜擊樂盛事。其中來自南韓的律動擊樂三重奏（groove&）以其獨特的實驗精神脫穎而出，團名「groove」代表隨節奏律動，「&」則象徵南韓擊樂發展的無限可能，希望透過演出邀請樂迷體驗嶄新的groove，讓想像力自由流動。

根據打擊樂節發布的新聞資料，作為南韓少見的女性傳統打擊樂團，律動擊樂三重奏（groove&）在演出中展現出強烈的藝術個性與實驗精神，音樂風格兼具女性的細膩與打擊樂特有的爆發力，突破了性別在傳統音樂領域的框架，也以極具感性的方式探索聲音與節奏的可能性。

律動擊樂三重奏（groove&）曾獲「21世紀韓國音樂項目大獎」，3位演奏家穿著改良韓服，姿態從容，透過打擊樂器的聲音，延伸出豐富的聲響光譜，呈現出既細膩又激昂的音樂，描繪了當代情感與聲景，也能引發共鳴。

「2026第12屆台灣國際打擊樂節－律動擊樂三重奏」音樂會將於5月16日舉行，地點在台北國家音樂廳。

韓國 音樂 音樂會

延伸閱讀

郎祖筠策展青年戲曲藝術節　為老傳統找新語彙

相關新聞

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。中央氣象署表示，玉山氣象站今天凌晨有降雪，今早已無降雪，雪深微量，最低溫為凌晨2時50分零下8.9度，有積雪結冰霜淞現象。

鸚鵡颱風不侵台 明起冷氣團偏乾 賈新興：這時最凍

原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風鸚鵡，為今年第3號颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，鸚鵡颱風不影響台灣；明天至周五受偏強偏乾大陸冷氣團影響，預估明天深夜至周五清晨最冷。

苗栗公館9.3度 吳德榮：今晴朗氣溫稍回升 明晚乾冷空氣南下探8度低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市的平地最低氣溫則為苗栗公館9.3度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

「字看得見，卻讀不懂」60歲主管衝急診求救 竟是腦中風！想要年輕大腦建議這樣吃

天氣變化大，民眾要特別小心腦中風發生！不過，腦中風症狀不一定會出現口歪手軟，若突然看不懂文字就要小心警訊。 重症醫黃軒分享案例，一名60歲企業主管神情清醒卻看不懂 Email 與簡訊，診斷後才發現為「左枕葉出血」。黃軒表示，這類非典型中風被稱為「純失讀症」，因大腦視覺與語言轉換系統斷線所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。