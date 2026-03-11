快訊

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
玉山氣象站今天凌晨有降雪，今早已無降雪，雪深微量，最低溫為凌晨2時50分零下8.9度，有積雪結冰霜淞現象。圖／中央氣象署提供
強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。中央氣象署表示，玉山氣象站今天凌晨有降雪，今早已無降雪，雪深微量，最低溫為凌晨2時50分零下8.9度，有積雪結冰霜淞現象。

氣象署說，今天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地日夜溫差大；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨西半部山區亦有零星短暫雨。

明天大陸冷氣團或另一強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再下降，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

