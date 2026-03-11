3月倒春寒 今短暫回暖 明天再有冷空氣恐升級強烈冷氣團

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。中央氣象署發布低溫特報，今天清晨至上午新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗縣、彰化縣、金門縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

今天清晨西半部山區有零星降雨機率，不過，中央氣象署表示，隨著水氣減少，白天各地轉為晴到多雲、可見陽光的天氣，僅花東及恆春半島偶有短暫降雨。

氣溫方面，今天清晨仍受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東則為14至16度，尤其北部及宜蘭局部地區可能來到10度以下，感受寒冷。白天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，高溫20至24度，尤其高屏26、27度，感受上溫暖舒適，要留意日夜溫差大。澎湖晴時多雲，17、18度；金門晴時多雲，11至18度；馬祖晴時多雲，11至13度。

明天冷空氣南下，強度接近強烈大陸冷氣團，北台灣氣溫下降，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍增，花東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測，中部以北、宜蘭及金門、馬祖11至13度，南部、花東及澎湖15至16度；高溫預測，北部、宜花及澎湖、金門18至21度，中部及台東23至24度，南部28度，馬祖14度。

周五冷空氣及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六冷空氣逐漸減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周日至下周二環境轉偏東風，氣溫逐日回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三至下周四各地大多為晴到多雲，僅花東及恆春半島有零星短暫陣雨；下周五東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區晚起亦轉涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。