新一波冷氣團明天南下「濕冷轉乾冷」 這時間最凍 他指強度不排除上修

還沒冷完，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天起，將有另一波新的大陸冷氣團南下影響，最冷時間點會落在明天晚間至周五清晨，中部以北地區最低溫下探10度。

評估明天的降雨情況，林得恩說，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部降雨，桃園以北及台東地區也會有零星降雨；到了周五以後，各地天氣大致轉為多雲到晴，僅北海岸及東半部還有少許零星降雨；周六至下周一環境水氣轉趨偏乾，各地白天看得到陽光的機會大幅增加。

他表示，明天這波冷氣團，預估會影響至周五；環境水氣由濕轉乾、水氣變少；但是，由於清晨輻射冷卻效應的加持，冷空氣強度同樣有機會可以上探至強烈大陸冷氣團等級。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。