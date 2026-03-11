聽新聞
0:00 / 0:00
新一波冷氣團明天南下「濕冷轉乾冷」 這時間最凍 他指強度不排除上修
還沒冷完，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，明天起，將有另一波新的大陸冷氣團南下影響，最冷時間點會落在明天晚間至周五清晨，中部以北地區最低溫下探10度。
評估明天的降雨情況，林得恩說，基隆北海岸、東北部及東部地區有局部降雨，桃園以北及台東地區也會有零星降雨；到了周五以後，各地天氣大致轉為多雲到晴，僅北海岸及東半部還有少許零星降雨；周六至下周一環境水氣轉趨偏乾，各地白天看得到陽光的機會大幅增加。
他表示，明天這波冷氣團，預估會影響至周五；環境水氣由濕轉乾、水氣變少；但是，由於清晨輻射冷卻效應的加持，冷空氣強度同樣有機會可以上探至強烈大陸冷氣團等級。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。