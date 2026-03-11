大研生醫董事長睡夢過世 蘇一峰指猝死前有這些症狀 4類人高風險族群

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
大研生醫董事長張家銘睡夢中猝逝，享年47歲。本報資料照片

大研生醫董事長張家銘睡夢中過世，享年47歲，引起討論，不少人驚訝青壯年也可能發生睡夢中猝死憾事。發生猝死前會有什麼症狀？台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，研究發現，猝死的前一陣子，常常出現胸悶水腫心悸頭暈，甚至昏厥、癲癇等等的症狀。

至於睡夢中猝死，蘇一峰說，多為心因性猝死，約7至8成主因為急性心肌梗塞或致命性心律不整（如心室顫動），導致血流中斷、心跳驟停。其他主因包括阻塞型睡眠呼吸中止症導致的嚴重低血氧，腦血管疾病（如動脈瘤破裂），以及清晨交感神經活躍、低溫環境誘發血管收縮。

睡夢猝死的主要原因與因素，他說，心血管疾病（最主要原因，約70至80%），急性心肌梗塞：心血管阻塞導致心肌缺氧。致死性心律不整：心室顫動、心跳突停。心臟跳動過慢或停跳。心肌病變／心肌肥厚。睡眠呼吸中止症（OSA）：嚴重打呼、呼吸暫停導致夜間缺氧（SpO₂<90%），嚴重負荷心臟。腦血管病變：出血性腦中風（腦溢血）。

環境與生活誘因，蘇一峰表示，冬天低溫：血管收縮導致血壓瞬間飆高。凌晨3至6時：交感神經最活躍，易誘發心血管事件。不良習慣：酗酒（加重呼吸中止）、熬夜導致自律神經失衡。而高風險族群為40至70歲男性、高血壓控制不佳、長期打呼、有心臟病家族史者。

心跳 心血管疾病 董事長

