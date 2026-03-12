血型決定易生什麼病？日醫學研究：1血型天生抗新冠、卻擋不了腸胃疾病

快訊

大阪大學名譽教授深瀬浩一指出，血型與罹患疾病的風險有關。病毒示意圖/Ingimage。
據日媒President Online報導，血型不僅影響性格，更會決定罹患特定傳染病的機率。大阪大學名譽教授深瀬浩一指出，一般認為對新冠病毒與瘧疾抵抗力較強的「O型血」，其實在腸胃道感染症上有著致命弱點，其天敵正是「霍亂」與「幽門桿菌」。

大規模醫學調查顯示，O型血面對霍亂時顯得異常脆弱。由世界衛生組織（WHO）參與的國際共同研究發現，O型血占了霍亂患者總數高達62%，且在重症患者中更有68%是O型。此外，O型血施打霍亂疫苗的效果也明顯比其他血型差。相反地，平時被認為患病風險較高的「AB型」，感染霍亂的機率反而是所有血型中最低。

除了霍亂，O型血也極易感染引發慢性胃炎、胃潰瘍甚至胃癌的「幽門桿菌」。一項綜合30件觀察研究的分析報告指出，若將A型血感染幽門桿菌的風險基準設為1，B型與AB型的風險僅約 0.7，但O型血的感染風險卻飆高至1.2，是所有血型中最容易中鏢的族群。

為何O型血特別容易受這兩種細菌侵襲？專家解釋，關鍵在於O型血體內富含一種名為「H物質」的受體。以幽門桿菌為例，其表面有一種蛋白質黏附因子，與H物質的結合度極高。由於O型血的紅血球與胃黏膜等組織內大量存在H物質，讓細菌非常容易入侵。也就是說，O型血的腸胃黏膜一旦感染，細菌不僅容易進駐，還會長期滯留，大幅增加後續引發消化道疾病的機率。專家提醒，O型的民眾平時應更加留意飲食與飲水衛生，降低腸胃道感染風險。

政院拍板！6大社福津貼調升23.5％ 最高月領多4千、89萬人受益

行政院今天通過「六大社福津貼調增方案」，低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身障者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒少生活扶助均調升23.5%。衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，調幅比照日前已調升的老農津貼、國民年金，調整後預計受益人數89萬人，未來將增加調整頻率，每2年依物價指數，評估調整補助金額。

小綠人快跑畫面要掰了 交通部：保留「閃爍」 行人號誌今年將統一

交通部昨公告修法，明確定義「行人綠燈閃光」倒數時，尚未進入道路者「避免跨入」，等於免罰，新制明天上路，但行政院長卓榮泰昨主持完「中央道路交通安全會報」後卻口誤，要求取消「小綠人閃爍」加速動畫。交通部今澄清，並非取消「小綠人閃爍」，而是取消「小綠人快跑」號誌，另今年全國行人綠燈號誌將統一。

據日媒President Online報導，血型不僅影響性格，更會決定罹患特定傳染病的機率。大阪大學名譽教授深瀬浩一指出，一般認為對新冠病毒與瘧疾抵抗力較強的「O型血」，其實在腸胃道感染症上有著致命弱點，其天敵正是「霍亂」與「幽門桿菌」。

今起乾冷「1時段」酷寒跌到9度低溫 注意強風周末才會回暖

今天起一直到周末各地大致上晴朗穩定、相當舒適的天氣，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，這段期間很適合外出走走或洗衣曬被。今天隨著大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，下半天之後氣溫逐漸下降。明天、周六清晨受到冷空氣以及輻射冷卻的影響，還是會出現明顯低溫，日夜溫差比較大，要多加注意溫度變化和保暖。

「遠洋合作」發威？ 傳李洋邀彭政閔、李智凱進入公視董事候選名單

公視董事第二波候選名單已呈報行政院。根據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。文化部則表示，公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。

榮民醫院告示掀「錯字風暴」 網笑翻：各打五十大板

榮民醫院停車場告示字詞錯誤，引發網友熱烈討論。有網友分享照片，因「在」字錯用而被更正為「再」，卻再度出現錯字，引發幽默留言與調侃。部分人也為醫院的用心良苦表示理解。

