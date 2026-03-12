血型決定易生什麼病？日醫學研究：1血型天生抗新冠、卻擋不了腸胃疾病

據日媒President Online報導，血型不僅影響性格，更會決定罹患特定傳染病的機率。大阪大學名譽教授深瀬浩一指出，一般認為對新冠病毒與瘧疾抵抗力較強的「O型血」，其實在腸胃道感染症上有著致命弱點，其天敵正是「霍亂」與「幽門桿菌」。

大規模醫學調查顯示，O型血面對霍亂時顯得異常脆弱。由世界衛生組織（WHO）參與的國際共同研究發現，O型血占了霍亂患者總數高達62%，且在重症患者中更有68%是O型。此外，O型血施打霍亂疫苗的效果也明顯比其他血型差。相反地，平時被認為患病風險較高的「AB型」，感染霍亂的機率反而是所有血型中最低。

除了霍亂，O型血也極易感染引發慢性胃炎、胃潰瘍甚至胃癌的「幽門桿菌」。一項綜合30件觀察研究的分析報告指出，若將A型血感染幽門桿菌的風險基準設為1，B型與AB型的風險僅約 0.7，但O型血的感染風險卻飆高至1.2，是所有血型中最容易中鏢的族群。

為何O型血特別容易受這兩種細菌侵襲？專家解釋，關鍵在於O型血體內富含一種名為「H物質」的受體。以幽門桿菌為例，其表面有一種蛋白質黏附因子，與H物質的結合度極高。由於O型血的紅血球與胃黏膜等組織內大量存在H物質，讓細菌非常容易入侵。也就是說，O型血的腸胃黏膜一旦感染，細菌不僅容易進駐，還會長期滯留，大幅增加後續引發消化道疾病的機率。專家提醒，O型的民眾平時應更加留意飲食與飲水衛生，降低腸胃道感染風險。