苗栗公館9.3度 吳德榮：今晴朗氣溫稍回升 明晚乾冷空氣南下探8度低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市的平地最低氣溫則為苗栗公館9.3度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

今天白天至明天上半天冷空氣減弱，晴朗穩定，白天氣溫升，他說，今晚、明晨氣溫因輻射冷卻而偏低，本島平地的最低溫仍下探10度左右，日夜溫差大；東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北部11至22度、中部10至26度、南部12至28度、東部13至25度。

吳德榮表示，明天下午大陸高壓前緣通過，大台北雲量略增，明晚至周五乾冷空氣南下，轉晴冷。明晚、周五晨因輻射冷卻加成，有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。周六、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗穩定；冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

他說，下周一至下周四受高壓南側的偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星降雨的機率。

至於今天凌晨2時生成的鸚鵡颱風，吳德榮表示，根據中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，今晨2時已發展為第3號颱風鸚鵡，偏東北東進行，預計明天下午減弱為熱帶低壓，壽命很短；也符合3月颱不侵台的統計資料。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。