聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗公館9.3度 吳德榮：今晴朗氣溫稍回升 明晚乾冷空氣南下探8度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
今天白天至明天上半天冷空氣減弱，晴朗穩定，白天氣溫升，今晚、明晨氣溫因輻射冷卻而偏低，本島平地的最低溫仍下探10度左右，日夜溫差大。本報資料照片
今天白天至明天上半天冷空氣減弱，晴朗穩定，白天氣溫升，今晚、明晨氣溫因輻射冷卻而偏低，本島平地的最低溫仍下探10度左右，日夜溫差大。本報資料照片

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市的平地最低氣溫則為苗栗公館9.3度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

今天白天至明天上半天冷空氣減弱，晴朗穩定，白天氣溫升，他說，今晚、明晨氣溫因輻射冷卻而偏低，本島平地的最低溫仍下探10度左右，日夜溫差大；東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北部11至22度、中部10至26度、南部12至28度、東部13至25度。

吳德榮表示，明天下午大陸高壓前緣通過，大台北雲量略增，明晚至周五乾冷空氣南下，轉晴冷。明晚、周五晨因輻射冷卻加成，有再觸及強烈大陸冷氣團定義的機率，本島平地的最低氣溫亦將降至8度左右，應注意保暖。周六、周日持續受大陸高壓影響，各地晴朗穩定；冷空氣減弱，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

他說，下周一至下周四受高壓南側的偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗穩定，氣溫逐日緩升，白天舒適，漸轉微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星降雨的機率。

至於今天凌晨2時生成的鸚鵡颱風，吳德榮表示，根據中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，今晨2時已發展為第3號颱風鸚鵡，偏東北東進行，預計明天下午減弱為熱帶低壓，壽命很短；也符合3月颱不侵台的統計資料。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

輻射 菲律賓 吳德榮

延伸閱讀

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明晨恐跌破10度！冷空氣暫減弱 12日再一波冷氣團襲台

今晚轉乾明回溫 氣象署：周四、周五低溫再探12度

擴大！6縣市低溫特報恐持續10度 冷到明天

相關新聞

人口危機／單月首見 2月新生兒跌破7千人

內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

苗栗公館9.3度 吳德榮：今晴朗氣溫稍回升 明晚乾冷空氣南下探8度低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市的平地最低氣溫則為苗栗公館9.3度，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

鸚鵡颱風今天凌晨2時生成 對台灣影響曝

鸚鵡颱風今天凌晨2時生成，中央氣象署表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD03，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風鸚鵡（NURI），中心位置在雅浦島北方290公里之處（鵝鑾鼻東南東方2130公里之處），以每小時4轉9公里速度，向東南東轉東北東進行。

機場多元計程車最快6月開放 高雄先試辦

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部民航局昨表示，近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年六月完成修法，並由高雄機場先試辦。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。