健康你我他／少油多動多喝水 斤斤計較進行式

長達9天新春假期，隨著頻繁的親友團聚，歡樂指數持續飆高，難免心情放鬆，容許自己犯規越界。大魚大肉之外，窩在沙發上，邊追劇邊嗑瓜子，完全忘我，很難停下來，腰圍出現驚人的脂肪泳圈，就這樣默默地爬上身了。

別以為血糖、膽固醇、血壓會跟著放年假，它們可是全年無休、照常打卡。因此，年後鏟油大戰正式展開。第一步是堅壁清野，家裡的花生、肉乾、牛軋糖等趕緊打包，分送給親朋好友，道理很簡單，先做到眼不見，就能手不到，當然就能口不入，成功跟油脂說再見了。

其次是多喝水，小口多次飲用，加速身體的代謝以及飽足感，頭腦也會瞬間清明；各種含糖飲料、果汁、珍奶等，則一定要節制；食物講求清淡、原型，高油、高鹽、過度烹調都要避免，唯有足量的蛋白質及蔬菜水果，才能補充到需要的營養素，同時達到減脂增肌，效率滿分。

最重要的是，不能偷懶，要邁開腳步。無論在家或在戶外，要保持活動的狀態，飯後立刻起身洗碗、整理廚餘、順便規畫明天的食材。出門在外，儘量用快走方式，甩油又排汗；長距離的，就騎YouBike，強化大腿肌力，健身又舒爽。

年輕時減重，為了身材外型；年紀漸長，了解健康才是人生首要目標。減脂增肌，沒有終點，是人生一場斤斤計較的進行式。