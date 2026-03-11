聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／少油多動多喝水 斤斤計較進行式

聯合報／ 文／老徐（ 北市中正）
減重不能偷懶，要邁開腳步，出門在外，儘量快走，甩油又排汗。圖／老徐提供
減重不能偷懶，要邁開腳步，出門在外，儘量快走，甩油又排汗。圖／老徐提供

長達9天新春假期，隨著頻繁的親友團聚，歡樂指數持續飆高，難免心情放鬆，容許自己犯規越界。大魚大肉之外，窩在沙發上，邊追劇邊嗑瓜子，完全忘我，很難停下來，腰圍出現驚人的脂肪泳圈，就這樣默默地爬上身了。

別以為血糖、膽固醇、血壓會跟著放年假，它們可是全年無休、照常打卡。因此，年後鏟油大戰正式展開。第一步是堅壁清野，家裡的花生、肉乾、牛軋糖等趕緊打包，分送給親朋好友，道理很簡單，先做到眼不見，就能手不到，當然就能口不入，成功跟油脂說再見了。

其次是多喝水，小口多次飲用，加速身體的代謝以及飽足感，頭腦也會瞬間清明；各種含糖飲料、果汁、珍奶等，則一定要節制；食物講求清淡、原型，高油、高鹽、過度烹調都要避免，唯有足量的蛋白質及蔬菜水果，才能補充到需要的營養素，同時達到減脂增肌，效率滿分。

最重要的是，不能偷懶，要邁開腳步。無論在家或在戶外，要保持活動的狀態，飯後立刻起身洗碗、整理廚餘、順便規畫明天的食材。出門在外，儘量用快走方式，甩油又排汗；長距離的，就騎YouBike，強化大腿肌力，健身又舒爽。

年輕時減重，為了身材外型；年紀漸長，了解健康才是人生首要目標。減脂增肌，沒有終點，是人生一場斤斤計較的進行式。

減重

延伸閱讀

「168+清淡飲食」體重竟不減反升！醫師看菜單秒懂：3招改造狂瘦16公斤

健康你我他／早餐不吃精緻澱粉 在家運動甩肉

連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉　90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

相關新聞

人口危機／單月首見 2月新生兒跌破7千人

內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

不降反升 年輕人染梅毒 去年增近2千例

去年全國新增愛滋病毒感染八七九例，創二○○三年以來新低，梅毒個案卻不降反升，二○二五年共增九九三五例，以十五至廿四歲年輕族群增幅最為明顯，達一八九二例。醫師表示，網路交友一夜情盛行、早期梅毒症狀不明顯，及篩檢工具相對不便為三大原因。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。