食在健康／吃竹筍好處多 腎臟病人不宜多吃

台灣一年四季都可以吃到竹筍，口感清甜的竹筍，不僅膳食纖維豐富、熱量低，還是高鉀食材，可以幫助患有三高問題的人穩定血糖、降低血壓與血脂，也有助於預防大腸癌。

近期市場常見孟宗竹筍、烏殼綠竹筍的蹤跡，5月則將進入綠竹筍產季。衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里表示，竹筍類都是高鉀食材，孟宗竹筍的鉀含量最高，蛋白質、膳食纖維、鈣含量也很高，如果是素食者，建議可以選吃孟宗竹筍補充蛋白質，適合燉湯滷的烹調方式。市售常見的烏殼綠竹筍，一般加工做成筍茸或桶筍，它含有葉酸，需要補葉酸的人可以吃。

夏天吃最多的是綠竹筍，盛產期在5至9月，劉怡里說，它的纖維含量不高、較好入口，夏天很適合涼拌食用，建議可挑選頭頂歪歪的、外觀矮肥短、沒有綠色出青的綠竹筍，屬於中上品。

劉怡里指出，竹筍是高纖食材，可幫助腸道蠕動，預防便祕、大腸癌；也是高鉀食材，可穩定血壓，但提醒腎臟病人不宜吃太多；竹筍還含有植物固醇，很適合要降膽固醇的人食用；因為竹筍的纖維太粗，易刺激腸胃，有胃痛、消化潰瘍的人暫時不能食用；竹筍的草酸含量也稍高，若是草酸鈣結石的人要少吃，最好先燙一下再吃。

吃竹筍有助於腸道健康，劉怡里說，竹筍含有一些多酚類的植化素，具有修復黏膜、增加抗氧化能力，但竹筍易腐敗儲存要小心，最好趁新鮮食用。