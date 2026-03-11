不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

一名57歲男性，去年2月因胸悶心悸掛急診，檢查發現血糖高達500mg/dL，緊急治療並穩定病情後，轉至基層診所照護。但個案痛風頻繁發作，代表代謝異常，甚至腎功能下降，經過衛教調整飲食並養成規律運動、喝水習慣，體重從115降到95公斤，擺脫洗腎威脅。

台灣腎臟病盛行率與發生率高居全球前列，根據最新台灣腎病年報指出，目前全台約9萬人正在接受透析治療。專家表示，若以國內盛行率約12%換算，超過200多萬人有慢性腎臟病。國健署統計，接受成人預防保健服務40歲以上民眾，約每10人就有1人腎功能異常。

國健署長沈靜芬表示，全台洗腎人口超過9萬人，每年消耗約500億元健保費用，且這類病患的醫療費用逐年增加。

台灣洗腎盛行率高，跟人口老化、糖尿病與高血壓等慢性病控制不佳有關，應將治療重心前移至早期，透過三高控制、生活型態調整、規律用藥等，避免病程進入長期透析。

「腎絲球過濾率（GFR）是重要指標，並搭配蛋白尿的數值，評估腎臟病的嚴重程度。」沈靜芬說，透過「腎臟紅綠燈」檢視腎臟病徵兆，則像風險地圖，用綠色、黃色、橙色、紅色標示出風險高低。除了分析異常指數，也會提供適當的衛教，提醒民眾多運動、多喝水、避免藥物濫用等。

台灣腎臟醫學會常務理事、高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主任邱怡文指出，台灣每年新增透析治療的人數約1萬人，「愈早發現，愈有機會保住腎臟」，民眾應多加利用健檢資源，提早發現自身腎臟狀況，以延緩腎功能惡化。

邱怡文提醒，具有慢性腎臟病危險因子的族群都應該接受檢查，包括糖尿病、高血壓、高血脂、心臟血管疾病、家族病史、使用止痛藥及草藥、急性腎損傷病史、老年人、過重、肥胖或代謝症候群、吸菸者等。尤其心臟病患者，造成慢性腎臟病風險為2.94倍，一旦發生心臟衰竭，約5成病友會罹患慢性腎臟病。

沈靜芬強調，慢性腎臟病初期無明顯症狀，病人缺乏病識感，高達9成以上早期患者不知道自己罹病。國健署自114年1月1日起，下修公費成人預防保健服務年齡至30歲，新增30至39歲民眾每5年1次免費健檢，內容包括慢性病風險評估、腎病期別提示、運動與飲食改善指引等，建立健康意識。