健康主題館／早期無症狀 全台脂肪肝約700萬人

體重過重、血脂異常導致國內脂肪肝患者愈來愈多，最新調查顯示，我國成人代謝性脂肪肝盛行率33%，換算全台約700萬人。脂肪肝與心血管疾病、肝硬化甚至肝癌高度相關，但醫師指出，民眾認知不足，代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高，大家務必正視。

近4成罹病 仍不願就醫

社團法人台灣肝病醫療策進會昨天公布「代謝性脂肪肝及脂肪肝炎認知調查」，肝策會會長、台大副院長高嘉宏指出，針對全台1068位35至60歲民眾進行問卷調查，發現79.8%受訪者不了解脂肪肝炎，高達39.1%被告知罹患脂肪肝、脂肪肝炎或屬高風險群，仍不願就醫，其中79.3%自認無症狀不需治療，19.5%購買保肝食品，19.3%選擇「什麼都不做」。

高嘉宏指出，脂肪肝早期多無症狀，過去缺乏可積極介入的治療方式，且調整飲食、運動效果有其極限，脂肪肝疾病未受控制，容易發生惡化，演變為「代謝性脂肪肝炎」，導致病人肝臟相關併發症死亡風險增加16倍，罹患心血管疾病風險增加4倍，整體死亡風險提高4倍。分析死亡原因，7成代謝性脂肪肝炎患者死因來自心血管疾病，而非肝臟疾病。

代謝性脂肪肝炎早期幾乎沒有明顯症狀，一旦出現肝纖維化，心血管疾病與整體死亡風險提高。圖／123RF

已引進藥品 應積極治療

台大醫院消化內科主任劉俊人指出，代謝性脂肪肝炎病人8成以上未積極篩檢，屬於就醫黑數，主因是過去代謝性脂肪肝炎缺乏具實證支持藥物，導致民眾長期觀望，目前國際治療指引將GLP-1藥物列為建議治療選項，國內已有藥品取得食藥署許可證，建議病人經超音波評估肝纖維化嚴重程度較高者，可經醫師處方考慮藥物治療。

高嘉宏指出，為提升民眾對疾病認知，肝策會研擬「代謝性脂肪肝紅黃綠燈行動分級」，無脂肪肝者列為「綠燈」，建議定期健檢並調整生活型態；身體質量指數（BMI）、血壓、空腹血糖、三酸甘油脂等風險指標過高者為「黃燈」，建議諮詢消化內科、新陳代謝科；如診斷為代謝性脂肪肝炎，需立即採取行動，評估藥物治療，避免心血管風險累積。