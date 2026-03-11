NGOs環境會議 遊蕩犬貓議題遭封殺

第廿三屆全國NGOs環境會議昨登場，不過卻有保育團體指，提出禁止餵食遊蕩犬貓、檢討零安樂政策收容制度困境等關於流浪犬貓政策的建議，被關懷生命協會、台灣動物保護行政監督聯盟等團體否決，造成相關建言無法進入大會討論，質疑這不僅是失職，更是對台灣生物多樣性的背叛。

台灣動物保護行政監督聯盟則回應，動保議題需要動保組討論並凝聚共識，若無共識則需更多討論，不是刻意封殺。

由環境保護與生態保育等公民團體籌辦「全國NGOs環境會議」，是環團、生態保育團體的年度重要會議。依慣例，會中會搜集相關團體意見後，在世界地球日、四月廿二日前後拜會總統府提建言。

不過台灣蠻野心足生態協會、為野生動物而走行動聯盟等團體昨稱，「微調一○八課綱，將犬貓列入外來入侵種」、「禁止餵食遊蕩犬貓」、「收容所應依動物人道處理評估機制落實執行安樂死」等提案遭封殺。

台灣石虎保育協會祕書長陳美汀表示，在生態敏感區與保育熱區應立即全面禁餵。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政說，如提案只要有人不同意就可被排除，會導致只要某個議題涉及不同立場，就永遠不可能進入正式討論。