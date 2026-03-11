聽新聞
名間焚化爐 環團籲重選址

聯合報／ 記者李柏澔賴香珊／連線報導

南投名間焚化爐案將於本月十六日召開第二次環評範疇界定會議，立法委員陳昭姿昨偕同環保團體與自救會北上舉辦記者會，質疑距焚化爐預定地一點五公里處有淨水場，擔憂設置焚化爐恐汙染當地飲用水源，籲南投縣政府停止二階環評範疇界定會議，並重新選址。農業部昨也再度表態，建議南投縣府另外選址。

南投縣府澄清：不排放任何汙水

對此，南投縣府表示，已規畫將再生能源中心產生的高濃度有機廢水，進入爐體焚燒，洗車用水與生活用水經廢水設施處理後，將回收用於洗車等，該中心不會有任何廢汙水對外排放，不會對當地水質造成任何影響。

南投縣府表示，新民淨水廠與該中心預定地直線距離為一點八三公里，無直接嚴重影響的可能；焚化廠空氣汙染物對淨水廠可能影響，將納入第二階段環境影響評估內容。

全國NGOs環境會議昨也公布今年三大迫切環境議題，第一名就是名間焚化爐開發案，其次為垃圾山爭議，以及科學園區開發對鳥類生態影響等。由於南投同樣面臨大量堆置垃圾的問題，三大議題有兩個與南投息息相關。

南投縣府強調，南投縣是台灣本島唯一沒自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，各地代燒空間逐年縮減，全縣垃圾堆積量達卅萬噸，將嚴格把關，兼顧垃圾去化與環境保護。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，二○一三年水利署調查報告指出，名間焚化爐場址的地下水流往西南，一旦汙染將嚴重影響彰化、雲林及南投的農漁業。

