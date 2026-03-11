聽新聞
機場運量成長 航管收入創高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
航空業復甦強勁，10多年未調漲的過境航路及飛航服務費，2025年收入均創新高。圖／聯合報系資料照片
航空業復甦強勁，10多年未調漲的過境航路及飛航服務費，2025年收入均創新高。圖／聯合報系資料照片

隨著亞洲各國空運明顯回溫，台北飛航情報區航管相關服務收入也明顯增加。根據民航局統計，去年「過境航路服務費」收入逾廿八億元，「飛航服務費」收入也近廿億元，雙雙創下新高。民航局長何淑萍表示，飛航服務費已十五年未調整，且我國的收費標準相比國際間相對便宜，目前在討論是否調漲。

根據民航局統計，去年航空客運量達五八三三萬人次，較前年成長百分之九，實施中的冬季班表每周平均二九八一班，超越疫情前。市占率部分，去年有六家國籍航空及八十六家外籍業者（陸籍十六家）在台營運。其中國籍業者載客量占百分之五十八、外籍業者占百分之卅六、陸籍業者占百分之六。

各機場運量也均有成長，民航局表示，在航空公司積極拓展新航線與新航點下，中南部成長尤為明顯，台中機場旅客量從九十一萬人次，增至一七○萬人次；高雄機場旅客量從四六二萬人次，增至五七五萬人次。

至於航管服務收入部分，何淑萍表示，過境航路服務費去年三月起從每架次一萬元，調漲至一萬三千五百元，去年收入逾廿八億，較前年成長近三成，收入排行三名依序為國泰航空、香港快運航空與大韓航空；飛航服務費收入近廿億元。

國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，華信、立榮日前喊話調漲國內線票價。何淑萍說，將持續評估。

