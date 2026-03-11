最快六月開放機場多元計程車 高雄先試辦

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部民航局昨表示，近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年六月完成修法，並由高雄機場先試辦。

現行「民用航空機場客運汽車管理辦法」規範計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包含排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等。

民航局長何淑萍表示，過去一年已優先針對高雄機場開放多元計程車，舉辦多場利害關係人討論及說明會，去年底提出「民用航空機場客運汽車管理辦法」修正法案，目前已報到交通部，近日將進行法規預告，最快六月於高雄機場試辦。

何淑萍說，考量高雄機場除了本地旅客搭乘，也有外縣市旅客前往，屆時會先在高雄機場額外規畫多元計程車等候區，並與現在排班計程車地點區隔。至於桃園機場、松山機場試辦時程，因每個機場特性不同，將讓各機場自行決定試辦方式。

由於現行非排班計程車禁止進入高雄機場載客，高雄市政府及高雄國際航空站在大業北路公車站旁設置「轉乘網約計程車乘車處」，旅客若要轉乘多元計程車或Uber，需經地下通道步行至捷運小港機場站一號出口處轉乘，距離約八百公尺，路程需十至十五分鐘，讓不少旅客怨聲載道，且對於國際旅客並不友善。

有旅客直言，機場排班計程車若遇特殊假日常大排長龍，排班計程車還需加收「停留服務費」，每趟五十元非常不合理，希望新制盡快開放。

桃園國際機場排班計程車自律委員會主委賴岡宏認為，桃園機場臨時停等區空間不夠，一般民眾載送臨停有時間限制，若放寬多元計程車進入航廈載客，一旦路線規畫不佳，一般民眾車輛與多元計程車擠在一起，恐出現航廈接送區的交通亂象。經了解，桃機公司目前並無意願開放。

但台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾痛批，民航局態度消極，只想隨便應付多元計程車業者，當初開放排班計程車、租賃車時也不見試辦計畫，完整修法及做好配套措施後，全台各機場就依法辦理，如今卻把開放大權丟給機場公司，一點也不負責。