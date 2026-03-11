聽新聞
0:00 / 0:00

最快六月開放機場多元計程車 高雄先試辦

聯合報／ 記者胡瑞玲宋原彰／連線報導
交通部民航局近日將預告修法，開放多元計程車至機場載客，最快今年六月，由高雄機場先行試辦。圖為高雄小港機場的排班計程車。本報資料照片
交通部民航局近日將預告修法，開放多元計程車至機場載客，最快今年六月，由高雄機場先行試辦。圖為高雄小港機場的排班計程車。本報資料照片

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部民航局昨表示，近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年六月完成修法，並由高雄機場先試辦。

現行「民用航空機場客運汽車管理辦法」規範計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包含排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等。

民航局長何淑萍表示，過去一年已優先針對高雄機場開放多元計程車，舉辦多場利害關係人討論及說明會，去年底提出「民用航空機場客運汽車管理辦法」修正法案，目前已報到交通部，近日將進行法規預告，最快六月於高雄機場試辦。

何淑萍說，考量高雄機場除了本地旅客搭乘，也有外縣市旅客前往，屆時會先在高雄機場額外規畫多元計程車等候區，並與現在排班計程車地點區隔。至於桃園機場、松山機場試辦時程，因每個機場特性不同，將讓各機場自行決定試辦方式。

由於現行非排班計程車禁止進入高雄機場載客，高雄市政府及高雄國際航空站在大業北路公車站旁設置「轉乘網約計程車乘車處」，旅客若要轉乘多元計程車或Uber，需經地下通道步行至捷運小港機場站一號出口處轉乘，距離約八百公尺，路程需十至十五分鐘，讓不少旅客怨聲載道，且對於國際旅客並不友善。

有旅客直言，機場排班計程車若遇特殊假日常大排長龍，排班計程車還需加收「停留服務費」，每趟五十元非常不合理，希望新制盡快開放。

桃園國際機場排班計程車自律委員會主委賴岡宏認為，桃園機場臨時停等區空間不夠，一般民眾載送臨停有時間限制，若放寬多元計程車進入航廈載客，一旦路線規畫不佳，一般民眾車輛與多元計程車擠在一起，恐出現航廈接送區的交通亂象。經了解，桃機公司目前並無意願開放。

但台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾痛批，民航局態度消極，只想隨便應付多元計程車業者，當初開放排班計程車、租賃車時也不見試辦計畫，完整修法及做好配套措施後，全台各機場就依法辦理，如今卻把開放大權丟給機場公司，一點也不負責。

民航局 機場 計程車 桃機 松山機場 高雄

延伸閱讀

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

多元計程車可望進機場載客 交通部預告修法、最快6月高雄機場先試辦

國安部運作停擺、TSA缺人 休士頓等機場安檢要3小時

系統當機…桃機癱瘓 報到出包非首次

相關新聞

人口危機／單月首見 2月新生兒跌破7千人

內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

不降反升 年輕人染梅毒 去年增近2千例

去年全國新增愛滋病毒感染八七九例，創二○○三年以來新低，梅毒個案卻不降反升，二○二五年共增九九三五例，以十五至廿四歲年輕族群增幅最為明顯，達一八九二例。醫師表示，網路交友一夜情盛行、早期梅毒症狀不明顯，及篩檢工具相對不便為三大原因。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。