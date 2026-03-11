2月新生兒6,523人 探底

內政部昨（10）日公布今年2月底台灣總人口數2,328萬273人，連續26個月負成長。2月新生兒僅6,523人，寫下歷年單月新低。觀察趨勢，去年全年僅出生10.7萬名新生兒，今年出生人數可能再下探，全年新生兒將面臨10萬人保衛戰。

觀察人口結構，今年2月底，台灣0至14歲人口數占比11.46%；15至64歲人口占68.32%；65歲以上人口占20.22%，維持在超高齡化社會。人口結構反映出扶養壓力沉重。

內政部統計，今年2月底，台灣總人口數2,328萬273人，較去年同期減少10萬4,341人。從縣市別來看，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.6％，其次為新竹縣0.29％、台中市0.18％；人口減少最多依序為金門縣2.5％、連江縣1.96％、台北市1.87％。

觀察新生兒人數，今年2月出生數為6,523人，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7,000人。約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之3.65，較上年同月減少3,884人、年減37.32％，較元月減少2,200人、月減25.22％。

另外觀察社會增加，2月遷入人口5萬6,116人，遷出人口5萬6,530人，呈現「入不敷出」，整體呈現遷出414人。

依戶籍登記資料，截至今年2月底，全台戶數共986萬戶，年增2.9%，每戶平均人口數為2.36人，年減0.08人。就縣市來看，戶數以新北市178萬戶最多，占總戶數18.14%。