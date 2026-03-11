聽新聞
避答三班護病比入法時程 卓揆：獎勵先行

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

為了完善護理人員工作條件，衛福部前年公布三班護病比標準，目標為二年入法、四年達標，賴清德總統曾提出競選承諾，昨在野黨批評，此競選支票已跳票。對於三班護病比何時入法？衛福部長石崇良僅回，「我們會朝這個方向努力」，但仍未說出確切日期。

二○二四年總統大選期間，賴總統提政見承諾加速達成三班護病比入法、照顧基層醫事護理人員；行政院會於前年通過「護理人力政策整備十二項策略計畫」，卓榮泰去年四月在施政總質詢時曾表示，政府針對達標醫院提供實質獎勵，未來再朝下一步驟進行。

民眾黨立委邱慧洳昨於立院質詢時提到總統賴清德二○二三年拋競選支票稱會在二年內入法，但迄今仍未能兌現，顯然已跳票，希望行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良能夠押一個入法日期，不過兩人均未正面回應，她只能自嘲「今天無法追問數字，衛福部永遠在研議。」

邱慧洳指出，我國護理人員面臨護病比高、低薪及勞動條件差等三大毒藥，執業登記長期維持在六成上下，即便衛福部提出「護理人力政策整備十二項策略計畫」，至今仍然未能有效解決護理職場困境，人力缺口始終無法填補，光今年約一萬人缺口，衛福部推估二○三○年缺口將擴大為五至七萬人。

對此，石崇良表示，衛福部從三大面向著手，分別是人才培育、正向職場及薪資改善，目前已慢慢看到成果，同時也有推動三班護病比獎勵等。目前護理人員缺口正在逐步回流，「今年跟去年同期相比，已增加四千七百多人。」衛福部持續導入住院整合性照護、智慧照顧等措施，減輕護理人員工作負擔。

卓榮泰答詢時表示，政府逐步推動三班護病比，首要提高護理人員的執業登記，同時希望在考用階段更加符合實際，「三班護病比獎勵先行，我們會逐步推動，先把職登人員往上提高」。

