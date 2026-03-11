24歲以下免費性病篩檢 成效不彰

為降低年輕族群梅毒感染風險，疾管署今年起針對廿四歲（含）以下年輕族群或學生，提供免費梅毒快速篩檢服務，合作醫事機構共有七九家，約卅分鐘即可取得初步結果，預估一萬人次青少年、大學生接受匿名篩檢服務。

年輕族群性傳染病風險升高，你不是一個人實踐協會秘書長葉柏岑建議，政府與醫療體系應積極宣導梅毒Doxy-ＰＥＰ（doxycycline暴露後預防性投藥）等新興預防工具，如在無套性行為後的七十二小時內（二十四小時內效果最佳），服用二○○mg的抗生素「多西環素」，約可降低八成的梅毒與披衣菌等感染風險。

國內現行臨床指引，Doxy-ＰＥＰ可作為部分高風險族群預防梅毒或披衣菌感染的輔助工具，但須經醫師評估與醫病共享決策後使用，並非適用所有人，不可自行購買服用。葉柏岑強調，Doxy-ＰＥＰ並非萬靈丹，無法取代保險套、定期篩檢，年輕族群應提高性病防治的正確認知。

此外，台灣地區淋菌對盤尼西林、四環黴素及喹諾酮類抗生素抗藥性比例偏高，現行臨床指引並不建議以Doxy-ＰＥＰ來預防淋病。民眾更不可自行服用抗生素，以免產生抗藥性，影響後續治療用藥選擇。

防疫醫師林詠青提醒，目前尚無疫苗可預防梅毒，且梅毒患者在完成治療後，若仍持續無套性行為，或伴侶未接受篩檢和治療，仍可能再次感染，這也導致十五至廿四歲性活躍族群的梅毒感染人數不減反增。

為了降低篩檢門檻，去年七月一日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，今年擴大防治量能，針對廿四歲（含）以下年輕族群或學生提供免費梅毒快速篩檢服務，合作醫事機構增至七九家，只需卅分鐘即可取得初步結果。

這項梅毒匿名篩檢服務於去年下半年上路，六個月累積服務二四六三人次，初篩陽性率百分之一點九，成效有待加強。葉柏岑指出，性病防治關鍵在於建立一個讓年輕人願意問、敢去驗、能被理解的環境，才能降低感染風險。