不降反升 年輕人染梅毒 去年增近2千例

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
根據疾管署統計，國內性傳染病疫情呈現不同趨勢，近年梅毒病例持續增加，二○二五年全國新增九九三五例，較二○二四年略升百分之二。記者杜建重／攝影
去年全國新增愛滋病毒感染八七九例，創二○○三年以來新低，梅毒個案卻不降反升，二○二五年共增九九三五例，以十五至廿四歲年輕族群增幅最為明顯，達一八九二例。醫師表示，網路交友一夜情盛行、早期梅毒症狀不明顯，及篩檢工具相對不便為三大原因。

大學生阿凱常於網路約砲，與網友發生不安全性行為，去年生殖器潰瘍，但幾無疼痛感，且一周後恢復正常，他不以為意，仍繼續透過交友軟體約人。不料，一兩個月後手掌、腳底冒出紅疹，伴隨發燒，這才就醫，血液檢查報告顯示，已是梅毒二期，需接受抗生素治療。

疾管署防疫醫師林詠青表示，梅毒不易防治且病程變化多樣，主要分為三期，一期通常無症狀，但此時性器官常見異常分泌物，其中含有大量病原菌，傳染性極強，但因幾天後就沒事，讓人錯失治療契機。如為二期，手掌、腳底冒出皮疹，但容易與其他皮膚疾病混淆，若就醫時，未主動告知曾有不安全性行為，醫師難以確診。

感染後三至七年，就惡化至第三期梅毒，此時病毒影響皮膚、骨骼、內臟、心血管，以及神經，嚴重時恐會引發主動冠狀動脈發炎、心臟衰竭、腦部萎縮等致死風險，還將造成聽力、視力受損等不可逆的病變。

林詠青指出，愛滋病、梅毒、淋病及Ｍ痘等性傳染病的主要傳播途徑皆是不安全性行為，也就是無套性愛，從通報資料來看，同時感染多種性傳染病的民眾不再少數，增加了治療難度。

二○二五年新增八七九例愛滋感染個案，為近廿三年來新低，但梅毒感染人數卻不降反升，去年感染人數直逼上萬，達九九三五人，進一步分析年齡層，以廿五至三十四歲二八二○例最多，其次為三十五至四十四歲的二一九二例，至於十五至廿四等青少年、學生族群則有一八九二例，上升幅度最多。

「年輕族群梅毒感染人數增加，與時下的交友模式改變，有著密切的關係。」疾管署副署長林明誠表示，手機下載交友軟體，走到哪，敲到哪，一夜情機會大增，加上肛交、口交等性行為的樣態，保險套使用率低，大幅增加了性病感染風險。

新北市立土城醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬表示，新冠疫情後，台灣、日本、美國及歐洲等國均出現類似交友趨勢，因初期症狀不明顯，不少人於感染病毒後，仍持續於網路軟體敲人，以致梅毒個案快速增加，衛生單位應積極宣導性病防治，提供更多篩檢管道，才能防堵梅毒擴散。

