解決少子化困境 學者：助一胎家庭生二胎 更有成效

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導

二月新生兒人數銳減，單月首度低於七千人，對此，衛福部次長林靜儀表示，這並非單一政策或單一部會即可解決的困境，生育決策涉及職涯規畫、社會支持及家庭分工等多重因素，政府將持續透過跨部會合作，營造更友善生育環境。

少子化議題不僅是醫療或衛生政策，更涉及社會制度與家庭文化。」林靜儀說，年輕世代在考量是否生育時，除了經濟因素外，高度重視工作發展、托育資源及家庭支持等條件。許多研究顯示，伴侶能提供支持與分擔育兒責任，是女性決定生育的重要因素之一。

台大社工系名譽教授馮燕指出，美國一項長期追蹤資料庫顯示，不論是育齡女性的伴侶、男友、丈夫，其態度對女性生育與否有極大影響力，若女性認為另一半願意幫忙且有能力照顧家庭，則生育意願較高。此外，企業多表揚「好爸爸」員工，讓其有成就感，就能間接提高伴侶生育意願。

如何解決少子化困境？馮燕指出，多年來，我國不論生育津貼、托育補助等措施都難以達到催生效果，倒不如鎖定已生育一胎的家庭，提供足夠托育資源，加強對新手父母的輔導，如能感受到生兒育女為美好經驗，就願生第二胎。

「對於完全無生育意願的家庭說，即使提升誘因，也很難讓其跨出第一步。」馮燕說，根據歐洲、日本經驗，給予生育第一胎者足夠支持，催生出「第二胎」，而非亂槍打鳥針對全數育齡人口，才是提升生育率的良方。我國擁有健全的戶政資料，可以鎖定目標族群，加強支持，不僅提供金錢補貼，並給予足夠的實質資源。

人口危機／單月首見 2月新生兒跌破7千人

內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

