聽新聞
0:00 / 0:00

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣總人口連廿六個月負成長，且二月新生兒僅六五二三人，創史上新低。圖為元旦寶寶，各大醫院幾乎僅為個位數。本報資料照片
台灣總人口連廿六個月負成長，且二月新生兒僅六五二三人，創史上新低。圖為元旦寶寶，各大醫院幾乎僅為個位數。本報資料照片

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

「今年的出生率非常不樂觀。」婦產科醫學會秘書長黃建霈說，參考去年生產比率，以及「國慶寶寶」、「元旦寶寶」等數量明顯下滑，多家大型醫院僅接生個位數。與去年新生兒十萬七千多人相較，今年新生兒數量應再創新低，九萬大關成為保衛戰，且低於九萬人的機率相當高，這也讓婦產科醫師人數面臨流失危機。

「不婚不生，快樂一生。」黃建霈說，這是現代年輕人的一種生活選擇，也反映年輕人對目前生育獎勵政策無感。政府採「一次性」減輕經濟負擔措施，無法解決長期且龐大的養育與教育支出，因此，年輕世代毫無生育動力，避免被育兒的高負擔所綁住，再者，擔心職場發展受限，乾脆選擇不生，

黃建霈認為，政府陸續推出利多政策，包括每胎皆可領取十萬元中央補助、育嬰留停彈性化、擴大不孕症治療補助、婚育宅以及多孩家庭加碼補貼，但是生養下一代成本極高，涵蓋從出生到長大成人的教育、醫療、生活費等，許多人認為養不起孩子。

「政府有在做，但還不夠多。」黃建霈強調，政府雖然祭出生育獎勵，但總生育率反映誘因不足，需透過多元手段才能提升國人婚育意願。首先應大力翻轉年輕人的想法，積極營造職場友善環境，提供彈性工時、遠距上班、育兒補助等。另從規畫人力著手，保障女性職涯，才能兼顧工作、生育。

受到人口負成長的影響，未來勞動力勢必短缺，連同社福與健保體系也將面臨崩壞，醫界也成重災區，黃建霈指出，全台約有二百多家產科醫療院所，但去年關閉廿三家，且少子化浪潮也重創月子中心營運，不少知名產後護理之家熄燈。

育嬰留停 育兒 育嬰津貼 新生兒

延伸閱讀

單月新生兒人數首跌破7千 學者：比起亂槍打鳥 不如鎖定新手父母催生

北市育兒縮短工時遭指象徵性 陳菁徽：中央過去試辦成績更差 勿雙標

史上最低…台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

相關新聞

人口危機／單月首見 2月新生兒跌破7千人

內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

不降反升 年輕人染梅毒 去年增近2千例

去年全國新增愛滋病毒感染八七九例，創二○○三年以來新低，梅毒個案卻不降反升，二○二五年共增九九三五例，以十五至廿四歲年輕族群增幅最為明顯，達一八九二例。醫師表示，網路交友一夜情盛行、早期梅毒症狀不明顯，及篩檢工具相對不便為三大原因。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。