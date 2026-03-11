國力危機…出生率探底 估新生兒今年不到9萬

今年二月新生兒僅六五二三人，恐創單月新低記錄，除跌破七千大關，較去年同月少了三成七。婦產科醫學會預估，今年新生兒人數應不到九萬，比去年少一萬多人，少子化影響持續擴大，未來勢必面臨人力結構危機，各行各業均補不到人，削弱國力、重挫經濟發展。

「今年的出生率非常不樂觀。」婦產科醫學會秘書長黃建霈說，參考去年生產比率，以及「國慶寶寶」、「元旦寶寶」等數量明顯下滑，多家大型醫院僅接生個位數。與去年新生兒十萬七千多人相較，今年新生兒數量應再創新低，九萬大關成為保衛戰，且低於九萬人的機率相當高，這也讓婦產科醫師人數面臨流失危機。

「不婚不生，快樂一生。」黃建霈說，這是現代年輕人的一種生活選擇，也反映年輕人對目前生育獎勵政策無感。政府採「一次性」減輕經濟負擔措施，無法解決長期且龐大的養育與教育支出，因此，年輕世代毫無生育動力，避免被育兒的高負擔所綁住，再者，擔心職場發展受限，乾脆選擇不生，

黃建霈認為，政府陸續推出利多政策，包括每胎皆可領取十萬元中央補助、育嬰留停彈性化、擴大不孕症治療補助、婚育宅以及多孩家庭加碼補貼，但是生養下一代成本極高，涵蓋從出生到長大成人的教育、醫療、生活費等，許多人認為養不起孩子。

「政府有在做，但還不夠多。」黃建霈強調，政府雖然祭出生育獎勵，但總生育率反映誘因不足，需透過多元手段才能提升國人婚育意願。首先應大力翻轉年輕人的想法，積極營造職場友善環境，提供彈性工時、遠距上班、育兒補助等。另從規畫人力著手，保障女性職涯，才能兼顧工作、生育。

受到人口負成長的影響，未來勞動力勢必短缺，連同社福與健保體系也將面臨崩壞，醫界也成重災區，黃建霈指出，全台約有二百多家產科醫療院所，但去年關閉廿三家，且少子化浪潮也重創月子中心營運，不少知名產後護理之家熄燈。