冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

黃恩鴻說，目前鵝鑾鼻東南東方2130公里的熱帶性低氣壓TD03，預計往東北方向前進，最快明天有機會生成颱風「鸚鵡」，但對台灣並無影響。

降雨部分，黃恩鴻指出，明（11日）強烈大陸冷氣團減弱，水氣減少，清晨西半部山區有零星降雨，白天各地傾倒多雲，僅花東、恆春半島有局部短暫降雨。

周四（12日）再有另一波大陸冷氣團難下，花東、恆春半島有局部短暫及與，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭、北部山區有零星短暫降雨。

周五、周六清晨（13、14日）持續受到大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨，白天各地為晴到多雲的天氣。

周日至下周二（15至17日）環境風場為東風至東南風，溫度回升，各地晴到多雲，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫降雨；下周五（20日）預估再有一波東北季風增強，屆時

水氣恐增加。

溫度部分，黃恩鴻表示，今晚至明晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭低溫下探11至13度，局部甚至有10度以下低溫，南部、花東低溫14至16度。

明天白天回溫，各地高溫回升到20至24度；周四、周五受到另一波大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭再降溫，低溫11至13度；周六白天逐漸轉暖，各地高溫回到22至24度；周日至下周二各地高溫約24至26度。