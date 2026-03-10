快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

聽新聞
0:00 / 0:00

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下。聯合報系資料照
今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下。聯合報系資料照

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

黃恩鴻說，目前鵝鑾鼻東南東方2130公里的熱帶性低氣壓TD03，預計往東北方向前進，最快明天有機會生成颱風「鸚鵡」，但對台灣並無影響。

降雨部分，黃恩鴻指出，明（11日）強烈大陸冷氣團減弱，水氣減少，清晨西半部山區有零星降雨，白天各地傾倒多雲，僅花東、恆春半島有局部短暫降雨。

周四（12日）再有另一波大陸冷氣團難下，花東、恆春半島有局部短暫及與，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭、北部山區有零星短暫降雨。

周五、周六清晨（13、14日）持續受到大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨，白天各地為晴到多雲的天氣。

周日至下周二（15至17日）環境風場為東風至東南風，溫度回升，各地晴到多雲，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星短暫降雨；下周五（20日）預估再有一波東北季風增強，屆時

水氣恐增加。

溫度部分，黃恩鴻表示，今晚至明晨受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭低溫下探11至13度，局部甚至有10度以下低溫，南部、花東低溫14至16度。

明天白天回溫，各地高溫回升到20至24度；周四、周五受到另一波大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭再降溫，低溫11至13度；周六白天逐漸轉暖，各地高溫回到22至24度；周日至下周二各地高溫約24至26度。

冷氣團 低溫 基隆 宜蘭 颱風

延伸閱讀

明晨恐跌破10度！冷空氣暫減弱 12日再一波冷氣團襲台

今晚轉乾明回溫 氣象署：周四、周五低溫再探12度

濕冷又有颱風？專家：第三號颱風鸚鵡最快今晚生成

冷氣團還有機會增強 氣象粉專：本周今天最濕冷

相關新聞

冷氣團＋輻射冷卻「低溫跌至10度以下」 颱風鸚鵡最快明天生成

明天強烈大陸冷氣團減弱，各地短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今晚至明清晨受到輻射冷卻影響，局部低溫恐跌至10度以下，周四至周六清晨再有另一波大陸冷氣團來襲，北東溫度再下降；另外，鵝鑾鼻東南東方的熱帶性低氣壓最快明天生成今年第3號颱風「鸚鵡」，對台灣無影響。

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫10度一路冷到明早」

中央氣象署今晚7時15分，針對5縣市發布低溫特報並一路冷到明天早上，其中新北、桃園低溫下探10度，氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

擦鏡子不需清潔劑 家事達人傳授1好物：防霧還不容易沾污垢

浴室的鏡子容易因水氣形成水垢，許多人都會去買清潔劑來擦拭，但家事達人教大家不用多花錢，只要用乾的肥皂就可以清除乾淨，還能夠減少起霧，不僅省錢還很實用，貼文一出獲得不少人大讚，還有人說就像是「清潔兼上蠟」的概念。

抗發炎、助消化 營養師曝3種水果「連皮一起吃更營養」

你吃水果會去皮嗎？不論蘋果、梨子還是葡萄，不少人在食用前都會將皮削掉或剝掉，但營養師表示，有些水果皮的營養成分比果肉還要豐富，不僅能抗發炎還能幫助消化，好處多多。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。