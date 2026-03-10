快訊

單月新生兒人數首跌破7千 學者：比起亂槍打鳥 不如鎖定新手父母催生

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／本報系資料照
內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／本報系資料照

內政部公布最新人口資料，我國人口已連續26個月負成長，單月新生兒人數首度跌破7千人，政府祭出各式育兒津貼、托育補助，少子化頹勢仍難以翻轉。學者分析，比起亂槍打鳥式向所有育齡少女招手，政府不如鎖定已生育第一胎的新手父母，提供其育兒資源，加碼輔導、支持，讓他們有意願生育第二胎，精準鎖定對象，反而能達到催生效果。

「從無有很難，從一到二則相對容易。」台大社工系名譽教授馮燕指出，我國人口結構「生不如死」已多年，人口紅利消失、育齡人口變少，不論生育津貼、托育補助都難以達到催生效果，比起盲目撒錢，或現行政府向所有育齡父母招手的策略，不如鎖定已生育一胎的家庭，提供足夠的托育資源，並加強對這些新手父母的輔導，讓他們感受到生育是良好經驗，更容易願生下第二胎。

馮燕表示，針對完全無生育意願的家庭，無論如何提升誘因，要讓其跨出第一步有其困難，根據歐洲、日本經驗，給予生育第一胎者足夠支持，催生出「第二胎」，而非亂槍打鳥針對全數育齡人口，反而是提升生育率的良方，我國有健全的戶政資料，容易鎖定目標族群，加強支持、提高服務強度，不僅提供金錢補貼，還要有足夠的實質資源。

中央政府少子化相關政策，往往只想到增加育兒津貼、托育補助等經費補助項目。馮燕指出，在金錢之外，新手父母也很在意遇到育兒困難時，政府是否願意伸手相助，如台北市政府近期提出生育家庭彈性工時試辦計畫，受到良好反應，許多育兒家庭因家人遠在其他縣市，或也需要照顧，無法支援育兒，彈性工時、臨時托育資源、有效的諮詢專線等，就是最好的協助。

馮燕指出，除向育齡女性招手，也建議對男性多些鼓勵，美國一項長期追蹤資料庫顯示，不論是育齡女性的伴侶、男友、丈夫等，男性態度對女性生育與否有極大影響力，若女性認為男性是「神隊友」，願意幫忙且有能力照顧家庭，願意生育且生育較多子女的機率較大，此外，同儕影響也是關鍵，公司、團體中多加表揚「好爸爸」，讓其感到成就感，也能提高育齡伴侶生育意願。

「不要把育兒一事營造成很難、很可怕。」馮燕表示，社會氛圍對育兒的正向態度，比起一直喊「少子化是國安危機」還更有用許多人提倡催生，甚至認為「生一胎算一胎」，身為兒少福利背景學者，她認為「質比量更重要」，應讓每一位誕生下來的孩子都被好好對待，呼籲各界支持新手家庭，提高其生活品質，讓民眾不再想到親職就有壓力，而是將其視為「幸福美滿的事。」

