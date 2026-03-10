快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

日本京都橘高校校友樂團現身台灣燈會 引爆上萬人潮

中央社／ 嘉義縣10日電
日本京都橘高校吹奏樂部121期校友樂團10日晚間現身2026台灣燈會主舞台，為台灣民眾送上精彩演出，嘉義縣長翁章梁（左鼓掌者）也在場共賞並喝采。中央社
日本京都橘高校吹奏樂部121期校友樂團10日晚間現身2026台灣燈會主舞台，為台灣民眾送上精彩演出，嘉義縣長翁章梁（左鼓掌者）也在場共賞並喝采。中央社

日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團今晚在2026台灣燈會主舞台帶來半小時演出，湧入數萬人觀看，橘高校校友以精彩的隊型變換、整齊且活潑的動作，獲得熱烈掌聲。

橘高校校友樂團演出時說明，他們在高中時期曾2次來到台灣演出，這次是用校友的身分站上台灣這個舞台，能夠再度回到他們喜歡的台灣、見到台灣的朋友，真是非常開心；雖然畢業之後很多校友不再從事管樂的演出，但為了此次，他們26名成員可是卯足全力來練習。

橘高校校友樂團演出曲目，包括麥可傑克森的thriller、松田聖子的藍色珊瑚礁，此次任天堂與台灣燈會合作，因此也帶來任天堂特別改編版本組曲，最後則以Sing Sing Sing等他們在高中時期常吹奏的曲目做壓軸，獲得現場觀眾熱烈掌聲。

文化總會表示，橘色惡魔121期曾於2022年首次來台，成為史上第一個登上台灣國慶大會舞台的國外表演團體，在台掀起熱烈迴響。隔年再度受邀訪台，在高雄夢時代、台北西門町舉辦盛大的踩街遊行之外，更首度登上國家音樂廳舞台舉辦單獨售票音樂會。

時隔近3年，他們以校友樂團名義再度集結來台，向一路支持他們的台灣粉絲表達感謝，期盼用音樂延續台日情誼，再次帶來微笑滿滿、活力滿滿、夢想滿滿的演出。

演出之前，嘉義縣長翁章梁前往後台探班，對橘高校校友樂團說，他們是此次台灣燈會亮點之一，與青森睡魔一樣，受人矚目。

橘高校校友樂團今天現場演出雖然精彩，但並未以麥克風收音放送，現場大螢幕也沒有直播，較遠處的觀眾看不清楚也聽不清楚，紛紛在翁章梁臉書留言抱怨，是此次表演美中不足的地方。

2026台灣燈會在嘉義，展出期間精彩不斷，日本京都橘高校吹奏樂部121期畢業校友樂團10日晚間現身主舞台演出，獲得觀眾熱烈掌聲。中央社
2026台灣燈會在嘉義，展出期間精彩不斷，日本京都橘高校吹奏樂部121期畢業校友樂團10日晚間現身主舞台演出，獲得觀眾熱烈掌聲。中央社

