抗發炎、助消化 營養師曝3種水果「連皮一起吃更營養」

你吃水果會去皮嗎？不論蘋果、梨子還是葡萄，不少人在食用前都會將皮削掉或剝掉，但營養師表示，有些水果皮的營養成分比果肉還要豐富，不僅能抗發炎還能幫助消化，好處多多。

李婉萍營養師在臉書粉專表示，有些水果皮含有特殊的植化素，可以保護果肉、預防日曬，因此保護能力非常強，當然對於人體也有不少好處。她也分享三種水果的外皮富含豐富營養素，不需要去皮可以直接食用：

蘋果皮： 李婉萍說蘋果皮富含鉀離子、有機鍺、槲皮素，可以幫助身體對抗發炎，是水腫人的好朋友。 水梨皮： 她形容水梨皮是「隱藏版的高纖外套」，裡頭含有類黃酮、多酚、膳食纖維，能夠幫助腸胃蠕動、促進消化，還可以讓腸道長滿益生菌。 葡萄皮： 葡萄皮含有抗氧化的「修復艙」，上頭有滿滿的原花青素OPC，可幫助脂肪調節並抗氧化。

雖然水果皮營養豐富，但李婉萍提醒食用前要清洗乾淨，且選擇有機產品或沒有上蠟的，才能吃得安心又健康。