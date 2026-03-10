聽新聞
0:00 / 0:00
強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫10度一路冷到明早」
中央氣象署今晚7時15分，針對5縣市發布低溫特報並一路冷到明天早上，其中新北、桃園低溫下探10度，氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。
氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷。
氣象署表示，今（10日）至明（11日）上午新北、桃園低溫亮橙色燈號（非常寒冷之意），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹、苗栗、金門低溫亮黃色燈號（寒冷之意），有10度以下氣溫發生的機率。
氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境。
家長要確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，並關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業也要注意寒害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。