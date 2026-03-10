強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫10度一路冷到明早」

中央氣象署今晚7時15分，針對5縣市發布低溫特報並一路冷到明天早上，其中新北、桃園低溫下探10度，氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷。

氣象署表示，今（10日）至明（11日）上午新北、桃園低溫亮橙色燈號（非常寒冷之意），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹、苗栗、金門低溫亮黃色燈號（寒冷之意），有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境。

家長要確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，並關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業也要注意寒害。