強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫10度一路冷到明早」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新北、桃園、新竹、苗栗、金門發布低溫特報，並一路冷到明早。聯合報系資料照
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新北、桃園、新竹、苗栗、金門發布低溫特報，並一路冷到明早。聯合報系資料照

中央氣象署今晚7時15分，針對5縣市發布低溫特報並一路冷到明天早上，其中新北、桃園低溫下探10度，氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。

氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷。

氣象署表示，今（10日）至明（11日）上午新北、桃園低溫亮橙色燈號（非常寒冷之意），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；新竹、苗栗、金門低溫亮黃色燈號（寒冷之意），有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，民眾需加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病，避免長時間逗留在寒冷環境。

家長要確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖，並關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業也要注意寒害。

冷氣團 低溫 呼吸道 心血管疾病 氣象署

擦鏡子不需清潔劑 家事達人傳授1好物：防霧還不容易沾污垢

浴室的鏡子容易因水氣形成水垢，許多人都會去買清潔劑來擦拭，但家事達人教大家不用多花錢，只要用乾的肥皂就可以清除乾淨，還能夠減少起霧，不僅省錢還很實用，貼文一出獲得不少人大讚，還有人說就像是「清潔兼上蠟」的概念。

明晨恐跌破10度！冷空氣暫減弱 12日再一波冷氣團襲台

氣象署今天表示，明天清晨仍偏冷，但白天冷空氣減弱、氣溫回升，清晨低溫有機會下探攝氏10度以下，12日再有一波冷空氣報到，...

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

