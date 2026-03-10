快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本周東佑京開轟0：4落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
七十多名台灣旅客受中東戰事影響滯留土耳其，經大陸有關方面協調下搭乘中國東方航空班機飛往上海浦東國際機場。其中34名旅客今天下午搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣。圖為該航班旅客提領行李。記者黃仲明／攝影
七十多名台灣旅客受中東戰事影響滯留土耳其，經大陸有關方面協調下搭乘中國東方航空班機飛往上海浦東國際機場。其中34名旅客今天下午搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣。圖為該航班旅客提領行李。記者黃仲明／攝影

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU-704航班平安抵達上海浦東國際機場。其中34名旅客，今天上午自上海浦東搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣，一名旅客談到滯留期間求助外交單位卻沒回應感到失望。

這批台灣民眾是參加台灣同一家旅行社的三個中東團，原計劃結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿拉伯聯合大公國阿布達比返回台北。但2月28日美以對伊朗發起軍事打擊後，中東多國關閉領空，大批航班取消。滯留期間，這批台灣民眾至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期，讓眾人非常焦慮。

今天搭機返台的旅客陳先生表示，他跟太太一起去土耳其旅遊，受中東戰事影響班機停飛，因此在土耳其多停留5天。他說這一段期間問代表處訊息都沒有回答，覺得很失望，事情應該好好解決，但等了一天、兩天、三天都沒有消息，全團34個人都是一樣的遭遇，最後旅行社透過中國大陸駐土耳其大使館幫忙，才順利回來。

陳太太則透露，她曾經寫信給駐土耳其代表處（駐安卡拉台北經濟文化代表團)），但代表處回信「留在原處等旅行社處理」，一等就等了五天，後來旅行社安排搭乘中國東方航空先到上海浦東機場，再轉機回台灣。因為進大陸需要台胞證，所以請台灣家人送到旅行社，旅行社再請人帶到土耳其，才順利從大陸轉機返台。

旅客蔡先生說，要從土耳其搭機前往大陸必須要有台胞證，如果沒有台胞證的話，有帶身分證就可以辦落地簽；若是沒有身分證也沒有台胞證就要再想辦法。因此滯留土耳其的70多名旅客也依三種狀態分批處理，昨天一班先回台灣，今天上午一批旅客搭上海航空飛松山，其他旅客就搭下午的東方航空回來。

同團也有旅客指出，飛機取消之後就聽旅行社安排，旅行社處理好土耳其當地的食宿問題後，有跟團員說可以在附近走動，後來突然說要交台胞證，雖然有猜到是經大陸轉機返台，反正一切都交給旅行社處理。

土耳其 軍事行動 上海 大陸 旅行社

