311談海嘯預警 氣象署：近海地震達標就即時發布

中央社／ 台北10日電

日本311地震將滿15週年，針對台灣海嘯預警，氣象署今天表示，近海地震規模7以上、深度35公里內就會即時發布預警，遠地地震則根據美國太平洋海嘯中心資訊，依照時間發布消息、警訊與警報。

15年前的311東日本大地震造成海嘯，對日本造成重大傷亡。氣象署當時對台灣東北部及東部沿海地區發布海嘯預警，停班停課與預防性疏散，但傳到台灣的海嘯波高約10公分左右，氣象署並未觀測到海嘯發生。

當海底有足以造成海水面垂直變化的因素存在時，即可能引發海嘯，例如海底地震、海底山崩、海底火山爆發和隕石撞擊等，以海底地震最常見。氣象署建置的台灣近海海嘯預報系統，在地震發生後的3到5分鐘內，可以快速評估出海嘯可能的到達時間和最大波高等等資訊。

氣象署地震測報中心主任吳健富向中央社記者表示，近海地震達芮氏規模7.0，地震深度小於35公里，就會立即發布即時的海嘯警報。

吳健富說，遠地的海嘯則是會按照美國太平洋海嘯中心發布的國際地震狀況，如果在6小時以上抵達台灣的海嘯會發布海嘯消息；3到6小時抵達且評估波高分級達1級（0.3公尺）以上就會發布海嘯警訊；3小時內抵達預估波高分級達1級以上，就會發布海嘯警報。

吳健富表示，發布海嘯警報後，也會透過災防告警系統對外發布，並在沿海地區發布災防警報聲響，提醒民眾可能將會有海嘯，要立即到高處避難。

吳健富說，2024年在0403花蓮地震時，就有立即發布海嘯警報，對於2025年堪察加半島的地震，台灣這邊也有配合太平洋海嘯中心發布海嘯消息及海嘯警報。

吳健富坦言，台灣因地形關係，發生海嘯機會沒有日本這麼高，但是在宜蘭、基隆跟嘉南地區的沿海，地形的確有形成海嘯的條件，歷史上也曾有海嘯紀錄，尤其港口地形容易讓海嘯波的震盪提高。

