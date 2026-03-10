明晨恐跌破10度！冷空氣暫減弱 12日再一波冷氣團襲台

快訊

中央社／ 台北10日電
氣象署今天表示，明天清晨仍偏冷，但白天冷空氣減弱、氣溫回升，清晨低溫有機會下探攝氏10度以下。聯合報資料照片
氣象署今天表示，明天清晨仍偏冷，但白天冷空氣減弱、氣溫回升，清晨低溫有機會下探攝氏10度以下，12日再有一波冷空氣報到，預計將影響到14日。

中央氣象署今天持續發布低溫特報，受到強烈大陸冷氣團輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今天晚間至明天上午新北、桃園有持續10度左右氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象署預報員黃恩鴻向中央社記者表示，明天清晨仍偏冷，仍會受到輻射冷卻影響，但白天後冷空氣減弱，各地溫度回升水氣減少，其中，花東跟恆春半島有局部短暫雨，清晨西半部山區有短暫雨，其他地區則是晴到多雲。

黃恩鴻說，12日又有一波冷空氣報到，北台灣溫度下降，預計要到14日白天才會減弱。

黃恩鴻提醒，14日前中部以北清晨低溫落在14度到16度，局部地區受到輻射冷卻影響，溫度會更低一些，白天後溫度就會一路回升，持續回暖。

另外，黃恩鴻表示，今年第3號颱風鸚鵡最快明天生成，但研判很快就會減弱，對台灣沒有影響。

