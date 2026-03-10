快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

研議暫停藥價調查3年 產業界挺盼納實務經驗

中央社／ 台北10日電

賴清德總統裁示研議健保藥價調查暫停3年，盤點供藥體系。產業界今天表態支持，認為藥價治理不應留在「壓低價格」思維，盼納入產業實務經驗，避免對藥物供應鏈造成額外壓力。

全民健康保險法第46條規定，保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格；藥品逾專利期第1年起開始調降，於5年內依市場交易情形逐步調整至合理價格，並授權主管機關訂定子法。衛生福利部依法訂定「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，自102年起試辦藥品費用支出目標制（DET）調整藥價。

賴總統日前主持健康台灣推動委員會後裁示研議暫停藥價調查3年，將全面盤點藥品供應結構與生產能力。衛生福利部長石崇良後續補充，這次研議暫停藥價調查指的是DET，並非針對甫逾專利期的藥物。

中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、台灣研發型生技新藥發展協會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣製藥工業同業公會、社團法人台灣生物產業發展協會、社團法人中華民國學名藥協會等產業界帶今天發布共同聲明，表達支持肯定立場。

聲明指出，DET制度實施逾10年，期間藥品市場結構、供應模式與成本條件已有明顯變化，但DET基期值長期未重新調整，確實已有檢討與優化空間。

針對未來藥價政策方向，各公協會表示，支持在未來3年原則上不進行全面性的藥價調降，以避免對現有供應鏈造成額外壓力；藥價治理不應僅停留在「壓低價格」的思維，而應建立一個以品質、療效、供應穩定及合理負擔為核心的新治理架構。

聲明中強調，DET後續改革涉及藥品供應安全、產業發展與病患權益，期待政府建立持續且具制度性的溝通機制，與產業、醫療專業及病友團體共同討論制度優化方向，在兼顧供應韌性與國際接軌下，落實「健康台灣」以病人為核心的政策目標。

賴總統 石崇良 藥品

延伸閱讀

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

健保規模破兆 總統：打造生醫產業成另一座護國神山

健保藥價調整暫停三年掀議 衛福部長：節省藥費仍留健保、不會推升保費

政府欲拿藥價差支持本土藥廠 藥師籲配套：確保一定比率「藥留台灣」

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

史上最低…台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。