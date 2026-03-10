研議暫停藥價調查3年 產業界挺盼納實務經驗

賴清德總統裁示研議健保藥價調查暫停3年，盤點供藥體系。產業界今天表態支持，認為藥價治理不應留在「壓低價格」思維，盼納入產業實務經驗，避免對藥物供應鏈造成額外壓力。

全民健康保險法第46條規定，保險人應依市場交易情形合理調整藥品價格；藥品逾專利期第1年起開始調降，於5年內依市場交易情形逐步調整至合理價格，並授權主管機關訂定子法。衛生福利部依法訂定「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，自102年起試辦藥品費用支出目標制（DET）調整藥價。

賴總統日前主持健康台灣推動委員會後裁示研議暫停藥價調查3年，將全面盤點藥品供應結構與生產能力。衛生福利部長石崇良後續補充，這次研議暫停藥價調查指的是DET，並非針對甫逾專利期的藥物。

中華民國西藥代理商業同業公會、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、中華民國開發性製藥研究協會、中華民國製藥發展協會、台北市西藥代理商業同業公會、台灣研發型生技新藥發展協會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣製藥工業同業公會、社團法人台灣生物產業發展協會、社團法人中華民國學名藥協會等產業界帶今天發布共同聲明，表達支持肯定立場。

聲明指出，DET制度實施逾10年，期間藥品市場結構、供應模式與成本條件已有明顯變化，但DET基期值長期未重新調整，確實已有檢討與優化空間。

針對未來藥價政策方向，各公協會表示，支持在未來3年原則上不進行全面性的藥價調降，以避免對現有供應鏈造成額外壓力；藥價治理不應僅停留在「壓低價格」的思維，而應建立一個以品質、療效、供應穩定及合理負擔為核心的新治理架構。

聲明中強調，DET後續改革涉及藥品供應安全、產業發展與病患權益，期待政府建立持續且具制度性的溝通機制，與產業、醫療專業及病友團體共同討論制度優化方向，在兼顧供應韌性與國際接軌下，落實「健康台灣」以病人為核心的政策目標。