北市育兒縮短工時遭指象徵性 陳菁徽：中央過去試辦成績更差 勿雙標

今年2月新生兒共6523人，創有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人。台北市長蔣萬安近期推動「育兒減少工時」政策，卻遭勞動部長洪申翰受訪時指稱恐是「象徵性試辦」，國民黨立委陳菁徽今天在立法院總質詢時，指勞動部過去的彈性育嬰留停試辦才成效低落，她要求行政院長卓榮泰與勞動部長洪申翰要給地方支持，不應對抱持雙重標準。

陳菁徽首先於質詢中點出驚人的生育數據，今年1月新生兒僅有8723人，而2月更是創下史上最低的6523人，許多公共衛生與人口專家皆憂心忡忡，認為今年的新生兒總數甚至可能不到10萬人。對於勞動部今年正式實施「彈性育嬰留停」，陳菁徽給予肯定，認為這是一個很好的發展；但她同時指出，這個好的政策從洪申翰擔任立委時期就開始醞釀，直到現在正式上路，足足花了兩年的時間準備。

陳菁徽指出，勞動部所做的試辦計畫成效極度慘淡，當時參加的89家企業中，高達7成6完全沒有半個員工申請，實際總共受益的僅有166人次。

陳菁徽更在議場直接播放衛環委員會審查預算時的畫面，當時民進黨立委林淑芬也批評該試辦計畫，「這個試辦計劃注定要失敗」、「那本來就是做了一個故意失敗的計劃啦！（勞動部）預設的立場要讓它失敗」。洪申翰當時也回答，「這個數據出來，我其實也當然不滿意。」

洪申翰表示，當初試辦檢討是2024年的12月18日，陳菁徽說，這正說明了政策的推動本來就需要時間，少子化的危機是大家有目共睹，蔣萬安就是因為看到了許多家長的需求，才會推出育兒減少工時的計畫；勞動部自己的政策從上路到落實，都經歷了準備，對地方政府的努力卻是用不同的標準看待？

陳菁徽表示，同樣是中央部會，衛福部抱持樂觀其成的態度，認為這能協助育嬰爸媽有更彈性的時間，勞動部自己的政策從上路到落實，都經歷了多久的準備，卻批評台北市是「象徵性試辦」到底標準到底在哪裡，難道精神上不支持嗎？應該中央地方一起來作好配套措施。

洪申翰回應，「地方政府願意這樣做嘗試，我們當然是正面看待的，只是希望配套措施要做足，不希望落入象徵性試辦。」