快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

北市育兒縮短工時遭指象徵性 陳菁徽：中央過去試辦成績更差 勿雙標

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

今年2月新生兒共6523人，創有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人。台北市長蔣萬安近期推動「育兒減少工時」政策，卻遭勞動部長洪申翰受訪時指稱恐是「象徵性試辦」，國民黨立委陳菁徽今天在立法院總質詢時，指勞動部過去的彈性育嬰留停試辦才成效低落，她要求行政院長卓榮泰與勞動部長洪申翰要給地方支持，不應對抱持雙重標準。

陳菁徽首先於質詢中點出驚人的生育數據，今年1月新生兒僅有8723人，而2月更是創下史上最低的6523人，許多公共衛生與人口專家皆憂心忡忡，認為今年的新生兒總數甚至可能不到10萬人。對於勞動部今年正式實施「彈性育嬰留停」，陳菁徽給予肯定，認為這是一個很好的發展；但她同時指出，這個好的政策從洪申翰擔任立委時期就開始醞釀，直到現在正式上路，足足花了兩年的時間準備。

陳菁徽指出，勞動部所做的試辦計畫成效極度慘淡，當時參加的89家企業中，高達7成6完全沒有半個員工申請，實際總共受益的僅有166人次。

陳菁徽更在議場直接播放衛環委員會審查預算時的畫面，當時民進黨立委林淑芬也批評該試辦計畫，「這個試辦計劃注定要失敗」、「那本來就是做了一個故意失敗的計劃啦！（勞動部）預設的立場要讓它失敗」。洪申翰當時也回答，「這個數據出來，我其實也當然不滿意。」

洪申翰表示，當初試辦檢討是2024年的12月18日，陳菁徽說，這正說明了政策的推動本來就需要時間，少子化的危機是大家有目共睹，蔣萬安就是因為看到了許多家長的需求，才會推出育兒減少工時的計畫；勞動部自己的政策從上路到落實，都經歷了準備，對地方政府的努力卻是用不同的標準看待？

陳菁徽表示，同樣是中央部會，衛福部抱持樂觀其成的態度，認為這能協助育嬰爸媽有更彈性的時間，勞動部自己的政策從上路到落實，都經歷了多久的準備，卻批評台北市是「象徵性試辦」到底標準到底在哪裡，難道精神上不支持嗎？應該中央地方一起來作好配套措施。

洪申翰回應，「地方政府願意這樣做嘗試，我們當然是正面看待的，只是希望配套措施要做足，不希望落入象徵性試辦。」

林淑芬 衛福部 新生兒 陳菁徽 勞動部

延伸閱讀

單日育嬰留停 男性增至4成

男性申請單日育嬰留停比率提高至44.3% 洪申翰：大幅促進性別照顧平等

育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

北市推育兒減工時 已近80家企業申請

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

史上最低…台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。