阿里山林鐵DL-34出借英國展延 續任外交大使

阿里山林鐵與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結姊妹鐵路，4年前出借DL-34機關車至威爾斯高地行駛。英國威鐵主席率團參訪林鐵，雙方今天簽署DL-34展延出借契約，續任「外交大使」。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，阿里山林鐵與英國威鐵於2017年締結為姊妹鐵路，雙方於2022年11月簽署DL-34出借契約，DL-34並於2024年5月在威爾斯高地首航，成為國際鐵道社群矚目焦點。

阿里山林鐵處表示，英國威鐵主席萊特（Anne-Marie Wright）率團自8日起參訪林鐵，在林鐵處長王昭堡等人陪同下，展開3天的交流。

林鐵處說，威鐵訪團搭乘林鐵主線列車由嘉義站出發，實地認識林鐵全線通車後的治理現況。訪團更搭乘由Shay-31號蒸汽機車牽引的檜木專開列車，穿梭於對高岳、祝山及二萬平等車站，沿途均安排林鐵工程人員解說。

王昭堡與威鐵主席於今天下午正式簽署DL-34機關車展延出借契約，DL-34將持續擔任「外交大使」至2030年，象徵雙方鐵道在技術與治理層面的高度共識。

王昭堡表示，DL-34在英國續任「外交大使」，不僅是情誼的延續，更是林鐵對鐵路承擔文化責任的承諾。隨著雙方即將於2027年締結姊妹鐵路10週年，林鐵處將持續透過國際鐵道組織與技術實務合作，讓阿里山林鐵持續成為台灣走向世界的最好名片。