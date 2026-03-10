阿里山林鐵DL-34出借英國展延 續任外交大使

快訊

中央社／ 嘉義市10日電

阿里山林鐵與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結姊妹鐵路，4年前出借DL-34機關車至威爾斯高地行駛。英國威鐵主席率團參訪林鐵，雙方今天簽署DL-34展延出借契約，續任「外交大使」。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，阿里山林鐵與英國威鐵於2017年締結為姊妹鐵路，雙方於2022年11月簽署DL-34出借契約，DL-34並於2024年5月在威爾斯高地首航，成為國際鐵道社群矚目焦點。

阿里山林鐵處表示，英國威鐵主席萊特（Anne-Marie Wright）率團自8日起參訪林鐵，在林鐵處長王昭堡等人陪同下，展開3天的交流。

林鐵處說，威鐵訪團搭乘林鐵主線列車由嘉義站出發，實地認識林鐵全線通車後的治理現況。訪團更搭乘由Shay-31號蒸汽機車牽引的檜木專開列車，穿梭於對高岳、祝山及二萬平等車站，沿途均安排林鐵工程人員解說。

王昭堡與威鐵主席於今天下午正式簽署DL-34機關車展延出借契約，DL-34將持續擔任「外交大使」至2030年，象徵雙方鐵道在技術與治理層面的高度共識。

王昭堡表示，DL-34在英國續任「外交大使」，不僅是情誼的延續，更是林鐵對鐵路承擔文化責任的承諾。隨著雙方即將於2027年締結姊妹鐵路10週年，林鐵處將持續透過國際鐵道組織與技術實務合作，讓阿里山林鐵持續成為台灣走向世界的最好名片。

農業部 阿里山 外交 英國 威爾斯

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

