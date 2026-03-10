快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

公路與市區道路共線 應設行穿線增強行人安全

中央社／ 台北10日電

為了保障行人安全，交通部要求公路與市區道路共線段，要評估設置行人穿越道，並且導入行穿線退縮設計，預計預告60天，後續將蒐集各界意見並完成行政作業後，就可以正式公告實施。

交通部今天預告修正並訂定「公路路線設計規範」草案。

交通部指出，這次修正主要是實質核心在於強化公路與市區道路的銜接，並融入人本交通理念，不僅規範共線路段須評估設置行人穿越道並導入退縮設計，更嚴格把關路口車道的偏移與漸變配置，保障行人與行車的雙重安全。

交通部表示，目前正進行全面的通盤檢討工作，屆時將提出更完整的新版公路路線設計規範。

交通部公路局補充，為提升行人穿越市區平面交叉路口安全性，因此增訂公路與市區道路共線路段，平面交叉路口應評估設置行人穿越道，且為使車輛轉彎時，駕駛較能清楚辨識行人，因此增訂枕木紋行人穿越道線與橫交路口路面邊緣間距以3至5公尺為原則，並得依實際情形酌予調整。

交通部 行人

延伸閱讀

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

多元計程車可望進機場載客 交通部預告修法、最快6月高雄機場先試辦

計程車過斑馬線未禮讓行人罰6千 運將辯慢慢通過法官認定還是違規

交通違規累犯矯正班 3月31日上路

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

史上最低…台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。