公路與市區道路共線 應設行穿線增強行人安全

為了保障行人安全，交通部要求公路與市區道路共線段，要評估設置行人穿越道，並且導入行穿線退縮設計，預計預告60天，後續將蒐集各界意見並完成行政作業後，就可以正式公告實施。

交通部今天預告修正並訂定「公路路線設計規範」草案。

交通部指出，這次修正主要是實質核心在於強化公路與市區道路的銜接，並融入人本交通理念，不僅規範共線路段須評估設置行人穿越道並導入退縮設計，更嚴格把關路口車道的偏移與漸變配置，保障行人與行車的雙重安全。

交通部表示，目前正進行全面的通盤檢討工作，屆時將提出更完整的新版公路路線設計規範。

交通部公路局補充，為提升行人穿越市區平面交叉路口安全性，因此增訂公路與市區道路共線路段，平面交叉路口應評估設置行人穿越道，且為使車輛轉彎時，駕駛較能清楚辨識行人，因此增訂枕木紋行人穿越道線與橫交路口路面邊緣間距以3至5公尺為原則，並得依實際情形酌予調整。