化被動為主動！新光保全搶攻AI行為辨識商機 多元布局智慧城市安防

2026智慧城市展下週即將登場，新光保全於展前記者會率先曝光多項AI行為辨識創新應用，鎖定金融防詐、商家防竊、居家安全管理與醫療物流等高需求場域，展現安防產業由「被動監控」邁向「主動預警」的轉型趨勢，積極搶攻智慧城市安全升級商機。

在金融防詐方面，為配合金管會強化ATM防詐政策、阻斷詐騙金流，新光保全推出「AI臉部辨識門禁系統」。使用者進入分行ATM自動服務區前，需摘下口罩、安全帽或墨鏡，待系統確認臉部完整露出後方可開啟門禁；系統同時串聯影像與出入口管制，提升後續追溯能力。

針對開放式ATM場域，新光保全亦推出「ATM防詐AI辨識系統」。當使用者插卡並輸入密碼時，ATM即啟動AI影像辨識，若偵測到臉部遮蔽，系統將自動語音提示「請取下帽子、口罩或太陽眼鏡，露出完整五官」，並可依金融機構需求連動ATM暫停交易，以主動預警方式強化金融場域打詐防線。

在零售與商辦場域，新光保全發表「Spaces AI風險預警方案」，導入VLM（Vision-Language Models，視覺語言模型）技術，讓監控系統從單純物件辨識進化為具備語意理解能力的AI系統。當系統偵測到「商品塞入外套」、「取貨未結帳」或「異常翻動收銀機」等行為時，能即時判斷並發出警示，協助店員在財損發生前即時介入。

新光保全指出，AI不間斷的行為分析可有效補足人力巡檢的盲點，協助企業由事後調閱影像轉向事前預防。該方案可依連鎖零售、物流倉儲及餐廳等不同場域需求彈性客製，協助企業在人力短缺環境下強化營運韌性。

因應高齡社會需求，新光保全亦推出「EVS（Event-Based Vision Sensor）跌倒偵測系統」。系統採Edge AI邊緣運算技術，即時分析人體動態輪廓，一旦判定為跌倒即啟動告警機制，通知管理單位或家屬介入處理，把握黃金救援時間。

新光保全表示，該系統不進行影像拍攝，降低隱私疑慮，並可減少水氣與光影變化干擾，適用於浴室、臥室等私密空間。除可導入長照機構與養生村外，也可應用於社會住宅與一般家庭，為獨居長者提供安全守護。

在自動化應用方面，新光保全亦展示2款AMR自主移動機器人。機器人結合導航與路徑規劃技術，可在餐廳、醫療院所與辦公室等室內場域執行迎賓、導覽與物資遞送任務，協助減輕人力負擔並提升作業效率。其中一款具備「權限管制設計」的AMR機器人，結合多重權限管理與藥單比對機制，可在醫療院所執行管制藥品遞送流程，符合醫療作業「三讀五對」原則，有助分擔護理人員院內送藥工作。

新光保全表示，隨著服務業與醫療體系長期面臨缺工壓力，自主移動機器人需求持續升溫，應用範圍可擴及旅宿業、商辦大樓、社會住宅、商場與大眾運輸站體等場域。

透過AI行為辨識與影像分析技術的導入，安防系統正由過往事後調閱影像的被動紀錄，轉型為即時判斷與主動通報的智慧防護機制。新光保全強調，未來將持續深化AI行為辨識與系統整合能力，並於智慧城市展期間發表全新產品與品牌形象影片，全面展現智慧安防布局成果。