網傳人工生殖增乳癌風險 長期研究證實無差異

近期網傳做試管嬰兒、打排卵針恐增加乳癌風險說法，醫師緊急闢謠，引述追蹤逾萬名女性20年左右研究，證實罹癌率與一般女性無差異，試管療程用藥不會增加風險，民眾勿恐慌。

因藝人分享罹癌經歷，社群媒體開始流傳「接受試管嬰兒療程或施打排卵針，可能會提高乳癌風險」的說法，有意人工生殖療程的女性因此感到擔憂。開業生殖中心研究主任李日升近日透過新聞稿解惑，目前全球多項大型研究顯示，試管嬰兒療程不會增加癌症風險。

他引述荷蘭一項追蹤2萬5108名女性、長達近20年研究顯示，一般女性與接受人工生殖療程女性乳癌發生率並沒有顯著差異。統計顯示，一般女性乳癌發生率約為每10萬人有163.3人，使用人工授精女性罹患乳癌機會是167.2人，接受試管療程女性罹患乳癌機會是163.5人。

另一份荷蘭全國性研究長達17年、追蹤3萬多名接受人工生殖療程女性，發現試管療程女性並沒有較高卵巢癌發生率。研究團隊進一步分析療程次數、取卵顆數、是否曾發生卵巢過度刺激症候群（OHSS），以及不同不孕原因等因素，結果也未顯示與卵巢癌風險增加有關。

還有一個常見疑問，是試管療程中使用的雌激素與黃體素是否可能增加子宮內膜癌風險。李日升指出，根據一篇整合多項研究的統合分析，納入77萬6224名女性資料，其中超過10萬人有接受試管療程。研究結果顯示，接受試管嬰兒療程的女性並無增加子宮內膜癌風險。

李日升特別提到，甚至部分研究發現，接受試管療程女性的子宮內膜癌發生率略低。醫界推測，可能與療程中使用的黃體素具有保護子宮內膜的效果有關，因為在臨床上，高劑量黃體素也曾被用於早期子宮內膜癌治療。

李日升重申，從國際多項長期研究與臨床資料來看，人工生殖療程用藥並不會增加乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等風險。如果女性本身有乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌家族史，或出現相關症狀，應定期檢查與評估生育計畫。