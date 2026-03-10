文化部MIT新人推薦特區徵件 助青年藝術家接軌市場
為協助青年藝術家接軌專業藝術市場，文化部辦理第19屆MIT新人推薦特區，即日開放徵件，入選者將於2026台北藝博會期間展出作品，並獲得新台幣10萬元材料費等補助。
台北國際藝術博覽會（Art Taipei 2026）為亞太地區最重要的藝術展會之一，今年預定於10月30日至11月2日在台北世貿一館舉行。文化部「Made In Taiwan 新人推薦特區」將於展會中設置專區，並於展覽期間媒合專業畫廊，協助處理作品諮詢、藝術經紀及交易等相關事宜。
凡具中華民國國籍、1986年1月以後出生，且目前無畫廊專屬經紀合約及相關單位簽訂展覽、經紀或代理合約的藝術家，皆可報名參加文化部「Made InTaiwan 新人推薦特區」徵選。
文化部今天透過新聞稿表示，「Made In Taiwan新人推薦特區」自推動以來，累計共有144名新秀藝術家，透過展會能見度與資源串聯，為青年創作者創造更多發展契機。近年因應藝術產業環境變化，也推出提高補助金額、連結藝術銀行資源，以及提供後續發展支持等多項配套措施。
文化部表示，自去年起，已促成第17屆入選藝術家王怡婷、蕭力綺、廖昭豪、蔡亞克，以及第18屆劉星佑等多位藝術家，陸續於展後與媒合畫廊延續合作辦理個展，讓台灣具有潛力的新銳藝術家有更多的機會脫穎而出。
「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」徵選採線上申請，符合申請資格者即日起可至5月4日遞件。
