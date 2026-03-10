快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

文化部MIT新人推薦特區徵件 助青年藝術家接軌市場

中央社／ 台北10日電

為協助青年藝術家接軌專業藝術市場，文化部辦理第19屆MIT新人推薦特區，即日開放徵件，入選者將於2026台北藝博會期間展出作品，並獲得新台幣10萬元材料費等補助。

台北國際藝術博覽會（Art Taipei 2026）為亞太地區最重要的藝術展會之一，今年預定於10月30日至11月2日在台北世貿一館舉行。文化部「Made In Taiwan 新人推薦特區」將於展會中設置專區，並於展覽期間媒合專業畫廊，協助處理作品諮詢、藝術經紀及交易等相關事宜。

凡具中華民國國籍、1986年1月以後出生，且目前無畫廊專屬經紀合約及相關單位簽訂展覽、經紀或代理合約的藝術家，皆可報名參加文化部「Made InTaiwan 新人推薦特區」徵選。

文化部今天透過新聞稿表示，「Made In Taiwan新人推薦特區」自推動以來，累計共有144名新秀藝術家，透過展會能見度與資源串聯，為青年創作者創造更多發展契機。近年因應藝術產業環境變化，也推出提高補助金額、連結藝術銀行資源，以及提供後續發展支持等多項配套措施。

文化部表示，自去年起，已促成第17屆入選藝術家王怡婷、蕭力綺、廖昭豪、蔡亞克，以及第18屆劉星佑等多位藝術家，陸續於展後與媒合畫廊延續合作辦理個展，讓台灣具有潛力的新銳藝術家有更多的機會脫穎而出。

「2026 Made In Taiwan新人推薦特區」徵選採線上申請，符合申請資格者即日起可至5月4日遞件。

藝術家 文化部

延伸閱讀

藝術介入社會 兩廳院聯手4縣市推動樂齡關懷

藝術家劉呈祥攜西國駐村作品 插旗馬德里ARCO藝博會

台灣棒球漫畫特展大巨蛋登場 文化部與運動部合作徵選雙百萬運動漫畫

臺南橡塑膠展 3/18盛大登場

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

史上最低…台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。