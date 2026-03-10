快訊

經濟部：耕地順利完成整田 全台水情可控

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
全台耕地已順利整田完成，水利署評估全台水情在可控範圍內。圖／本報資料照片
全台耕地已順利整田完成，水利署評估全台水情在可控範圍內。圖／本報資料照片

新竹地區水情已亮水情稍緊的綠燈，但3月起台灣陸續有降雨，順利渡過農業用水量最大的整田期，經濟部次長賴建信10日表示，上周迄今的降雨對耕地整田工作很有幫助，目前全台水情還在可控範圍，部分蓄水量偏低的水庫會加強控管。

冬季是台灣枯水期，降雨量較少，新竹地區水情燈號率先於2月25日就調整為水情提醒綠燈，這是今年全台首顆綠燈，主要是因為寶山及寶二水庫蓄水量下降，加上春耕用水需求，以及預期未來雨量偏少等緣故。

因應新竹水情燈號已進入綠燈，經濟部上周四決議延後大湳廠電檢驗期程至5月以後的豐水期辦理，以維持桃園石門水庫最大化支援新竹地區用。

經濟部指出，去年12月至今年2月，西半部累積雨量為民國40年以來同期最低紀錄，北部及西半部降雨普遍偏少，多處測站雨量落於歷史同期低位，因此整體水情需審慎因應。

水利署長林元鵬10日表示，耕地整田是用水量最大時間，目前全台農地大致順利完成，3月起的這波降雨，對耕地整田有很大的助益，未來會依照水情狀況持續控管，「目前整體狀況都還是在我們可控範圍內」。

北部與南部情況不同，北部近期都還有下雨的機會，管理目標是要撐到5、6月；南部這個季節本來就沒有什麼雨，但南部水庫較大，有些水庫蓄水量偏低，水利署會加強管控。

賴建信指出，枯水期間，水利署會與氣象局合作，針對未來降雨狀況進行綜合評估並依照既有的機制運作調整。

新竹 氣象局 水利署 經濟部 水情

