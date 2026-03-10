快訊

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

擦鏡子不需清潔劑 家事達人傳授1好物：防霧還不容易沾污垢

聯合新聞網／ 綜合報導
浴室鏡子容易因水氣產生水垢，家事達人教大家不用花錢買清潔劑，只要用乾的肥皂和抹布擦拭就可以輕鬆解決。 示意圖／ingimage
浴室鏡子容易因水氣產生水垢，家事達人教大家不用花錢買清潔劑，只要用乾的肥皂和抹布擦拭就可以輕鬆解決。 示意圖／ingimage

浴室的鏡子容易因水氣形成水垢，許多人都會去買清潔劑來擦拭，但家事達人教大家不用多花錢，只要用乾的肥皂就可以清除乾淨，還能夠減少起霧，不僅省錢還很實用，貼文一出獲得不少人大讚，還有人說就像是「清潔兼上蠟」的概念。

家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文表示，日前姊姊翻箱倒櫃要找玻璃清潔劑來擦浴室鏡子，她見狀立刻傳授一招簡單且不用花錢的方法，也就是拿一塊香皂就可以解決。陳映如說先拿一塊乾的香皂或肥皂，然後在鏡子上劃幾道痕跡，而且要稍微用力一點，讓鏡子留下明顯的肥皂痕。

再來，拿一條乾抹布，最好是超細纖維布的質料，然後用力地擦拭、推開鏡子上的肥皂痕，直到看不到痕跡就可以了。陳映如解釋，用肥皂來擦鏡子有個好處，讓皂類在鏡子表面形成一層薄薄的保護層，可以減少起霧，也比較不容易沾污垢，擦完後鏡子看起來會更乾淨、明亮。

貼文引起網友的回響，有人直呼這像是「清潔兼上蠟的概念」，其他人也表示，「很實用」、「後照鏡應該也適用吧？」、「回家來試試看」、「省下買清潔劑的錢」。陳映如提醒不論用手工皂還是水晶肥皂都可以，但肥皂跟抹布一定要用乾的。

浴室 達人

延伸閱讀

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

擦鏡子不需清潔劑 家事達人傳授1好物：防霧還不容易沾污垢

浴室的鏡子容易因水氣形成水垢，許多人都會去買清潔劑來擦拭，但家事達人教大家不用多花錢，只要用乾的肥皂就可以清除乾淨，還能夠減少起霧，不僅省錢還很實用，貼文一出獲得不少人大讚，還有人說就像是「清潔兼上蠟」的概念。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。