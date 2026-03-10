擦鏡子不需清潔劑 家事達人傳授1好物：防霧還不容易沾污垢

浴室的鏡子容易因水氣形成水垢，許多人都會去買清潔劑來擦拭，但家事達人教大家不用多花錢，只要用乾的肥皂就可以清除乾淨，還能夠減少起霧，不僅省錢還很實用，貼文一出獲得不少人大讚，還有人說就像是「清潔兼上蠟」的概念。

家事達人陳映如在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文表示，日前姊姊翻箱倒櫃要找玻璃清潔劑來擦浴室鏡子，她見狀立刻傳授一招簡單且不用花錢的方法，也就是拿一塊香皂就可以解決。陳映如說先拿一塊乾的香皂或肥皂，然後在鏡子上劃幾道痕跡，而且要稍微用力一點，讓鏡子留下明顯的肥皂痕。

再來，拿一條乾抹布，最好是超細纖維布的質料，然後用力地擦拭、推開鏡子上的肥皂痕，直到看不到痕跡就可以了。陳映如解釋，用肥皂來擦鏡子有個好處，讓皂類在鏡子表面形成一層薄薄的保護層，可以減少起霧，也比較不容易沾污垢，擦完後鏡子看起來會更乾淨、明亮。

貼文引起網友的回響，有人直呼這像是「清潔兼上蠟的概念」，其他人也表示，「很實用」、「後照鏡應該也適用吧？」、「回家來試試看」、「省下買清潔劑的錢」。陳映如提醒不論用手工皂還是水晶肥皂都可以，但肥皂跟抹布一定要用乾的。