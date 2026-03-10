啟動多元治理策略 環境部攜手NGOs共同守護台灣環境

環境部部長彭啓明10日受邀出席「第23屆全國NGOs環境會議」，向長期投身環保議題的團體表達誠摯感謝。彭啓明強調，環境治理是一條長遠且具挑戰的路，必須建立在政府與民間持續對話、彼此支持的基礎上，才能在制度與社會期待間找到平衡。

針對邁向2050淨零排放，彭啓明指出「碳定價」與「產業轉型」是關鍵。目前已有超過兩千件企業自主減量計畫，預計2030年可減碳約4,700萬噸。此外，彭啓明提出「雞尾酒式療程」治理策略，從空氣品質管理、土石方運輸監管、廢棄物掩埋場防災、鋰電池火災問題，到廚餘與惜食政策、減塑行動等民生議題，都需進行多元微調改革，透過精準管理解決環境痛點。同時，也邀請社會各界一起參與、一起監督。

彭啓明表示，公民參與是環境治理最重要的力量，以環評制度為例，目前已進行制度微調，在環評大會新增5到10分鐘的「公眾意見整理」時段，讓來自系統平台、記者會或媒體的民間訴求，在委員審查前完整呈現，協助委員更清楚掌握正反意見。也積極導入AI與開放資料，預計推出「iEcho」功能，讓公眾意見與開發者回應能精準對標，並透過網路傳達打破距離限制，讓鄉親不需舟車勞頓即可參與。

彭啓明強調，環境治理是一條長遠的路，沒有任何一個部會或一群人可以單獨完成，未來環境部會持續與NGOs夥伴同行，讓更多公民參與進入政策過程，一起守護我們的土地。