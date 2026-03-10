台北時裝週AW26增直播 邀民眾線上追時尚

從線上追時尚，2026台北時裝週AW26將過往限量參與的開幕秀「民眾場」調整為「Live 秀展直播區」，突破各場次席位限制，讓更多觀眾參與，也加入風格市集，以消費支持時尚。

台北時裝週AW26展前記者會今天舉行，文化部政務次長王時思致詞表示，時尚是最貼近人類真實自我的展現，透過時尚，人們在告訴別人自己是誰、希望怎麼樣被對待，世界正在變動，中產階級往高端消費開始流失，許多高端奢侈品牌開始重新洗牌，以台灣現有規模與品牌來說，也許有更多消費可以回流。

王時思表示，當科技介入、永續與文化敘事成為供應市場需求趨勢，文化部與台灣設計研究院決定攜手進行改變。首要是將所有的能量跟火力集中到品牌，大家會看到今年沒有獨立命名的開幕秀，而是所有的品牌走自己的秀，讓自己的產品、自己的生產線、自己想要說的事情在自己的秀上呈現。

再來則是要深化產業輔導，王時思表示，希望透過業師一對一協助品牌，讓設計師更具有能量，還有首度推出「Editor's Pick 風格市集」，希望讓其他生活風格品牌加入，讓消費成為真正支持時尚的力量。

「Editor's Pick 風格市集」以雜誌編輯選品為策展概念，邀請Basic Plus+、海豚鳥birphin、好初早餐、寓製作、小高潮色計事務所等18個品牌進駐，提供近距離看見設計細節、觸摸材質、提袋回家的機會。

本季時裝週共規劃6場伸展台走秀與6場形象展演，由12家國內外品牌輪番登場，今天記者會上也有多家品牌現場走秀展演。 BOB Jian此次挑戰以服裝靜態展示取代走秀，設計師簡國彥表示，將以售票機制向大眾分享作品，這也創台北時裝週首例。

WEITZUYUAN與WANGLILING品牌則都以「台灣」出發，分別呈現媽祖結合海神波塞頓元素的奇想，還有將台灣護國神山穿上身的「島嶼萬象」。

布料與材質同樣是設計師關注細節， C JEAN 設計師簡君嫄表示，品牌長期致力傳統工藝轉譯為當代設計，此次與日本京都工藝師合作開發布料，傳承自千年京都工藝「蠟纈染」，日本藝師也將訪台交流。

台北時裝週AW26將在26日至29日於松山文創園區展開。