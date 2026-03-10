快訊

史上最低…台灣總人口連26個月負成長 單月新生兒首次跌破7000人

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／聯合報系資料照
內政部戶政司今公布最新戶口統計，2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%。圖／聯合報系資料照

內政部戶政司今公布最新戶口統計，截止至今年2月，台灣總人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；而2月新生兒為6523人，相較去年同期減少3884人，減幅37.32%，2月也較上個月減少2200人，月減25.2％，是有史以來首度單月新生兒人數跌破7000人。

戶政司公布戶口統計，截至今年2月底，台灣總人口數為2328萬273人，與去年同期比較減少10萬4341人。從縣市別來看，人口增加率最高者為桃園市0.6％，其次為新竹縣0.29％、台中市0.18％；人口減少最多依序為金門縣2.50％、連江縣1.96％、台北市1.87％。

統計指出，今年2月約每6.2分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為3.65‰，較去年同月減少3884人，減幅37.32%，較上月減少2200人，月減25.22%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣5.62‰，其次為台東縣4.95‰，再次為花蓮縣4.68‰；而粗出生率最低為基隆市2.54‰，其次為台南市2.85‰，再次為連江縣2.87‰。

根據過去戶口統計，去年一整年新生兒人數，每月約落在7000人至1萬人上下，其中11月新生兒人數最低僅7946人，創下史上單月新低紀錄，今年2月出生數6523人，單月新生兒首度跌破7000人。

另外，2月結婚對數合計6733對，不同性別6534對、相同性別199對，折合年粗結婚率為3.77‰。而2月離婚、終止結婚對數為2995對，不同性別2939對，相同性別56對，折合年粗離婚率為1.68‰。

新生兒 少子化

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

