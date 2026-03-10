台人訪新加坡年增5% 持續展現台星之間旅遊交流

2026馬年開春，新加坡旅遊局於10日指出，根據新加坡旅遊局統計，新加坡在2025年全球國際旅客到訪人次達1,690萬，較前年成長2.3%；台灣市場表現尤為亮眼，全年訪新旅客人次達42萬，年增5%，持續展現穩健的成長動能，台灣旅客的消費結構也正在優化升級，除當地美食消費持續增長外，體驗型旅遊需求同步攀升，反映推出灣旅客對深度旅遊體驗的渴望與追求。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，台灣旅客對新加坡的熱情與日俱增，這不僅是數字上的成長，更代表著兩地之間深厚的旅遊情感連結。新的一年，我們將以開局、格局、布局三局並進的策略，為台灣旅客與業界夥伴帶來更多元、更豐富的新加坡體驗，期待與各位先進攜手，共創2026旅遊新局。

在創意合作夥伴方面，新加坡旅遊局近年積極布局IP聯名，在創意合作夥伴方面，新加坡旅遊局近年積極布局IP聯名，共同開發創意旅遊體驗。亞洲文明博物館近期與霸王茶姬品牌攜手合作，打造沉浸式茶文化展覽「茶苑夢」，以創新方式重新詮釋東方茶道美學；新加坡國家博物館亦於去年底至今年初呈現SKULLPANDA「CAGE-UNCAGE」展覽，引發廣大迴響。新加坡旅遊局期待持續與不同夥伴激發更多創意合作火花，為旅客帶來意想不到的驚喜體驗。

娛樂活動方面，新加坡旅遊局近年積極與國際明星合作，2025年攜手Coldplay、BTS Jin、Blackpink Jisoo、XG等巨星打造新加坡主題影音內容；於兩岸三地亦與五月天、蕭敬騰、王鶴棣、趙雅芝共同創作，以生動有趣的視角顛覆大眾對新加坡的既有印象，掀起廣大迴響。

近年來，獅城已成為亞洲演唱會經濟的重要核心之一，眾多國際頂尖藝人選擇以此作為巡演首站或唯一演出地點，吸引大批歌迷專程造訪，帶動旅遊與消費雙雙成長。新加坡旅遊局表示，為延續這股熱潮，Live Nation將推出亞洲首座音樂展演空間，進一步鞏固獅城頂級演出目的地的地位，期待匯聚更多國際藝人登台獻唱。

據統計，2025年1至9月，新加坡旅遊收益創下歷史新高，前三季旅遊收益達239億新幣，同比成長2.4%，全年表現有望超越預期，觀光、娛樂與博弈以及餐飲兩大領域各自成長15%，成為收益動能的核心支柱。

新加坡旅遊局表示，未來持續朝「Tourism 2040計畫與藍圖」全速邁進。未來重點布局包括：2030年於南濱海開放全新康養中心，預計每年吸引約200萬名遊客，並且將近一半為國際旅客；樟宜機場第5航廈也將於2030年代中期投入運作，屆時大幅擴增的機場容量，將為新加坡帶來更龐大的旅客流量，進一步鞏固新加坡作為亞洲旅遊樞紐的核心地位。與此同時，旅遊局將持續開發差異化旅遊產品，涵蓋健康旅遊、世界級體育與娛樂活動，並積極發掘新興市場，使客源結構更加多元。

潘政志說，儘管國際局勢與全球經濟仍存在不確定因素，新加坡旅遊局對台星旅遊交流的長期發展始終保持樂觀。面對任何挑戰，都期望與台灣的業界先進攜手合作，無論是開局迎新機、格局拓商務，還是布局2040長遠藍圖，都希望共同創造屬於2026年的旅遊新局。