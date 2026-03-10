白委追問三班護病比入法進度 卓揆重申：獎勵先行提高職業登記人數

為了完善護理人員工作條件，衛福部前年公布三班護病比標準，目標為2年入法4年達標，賴清德總統過去也曾經提出相關承諾。行政院長卓榮泰今天說，三班護病比會逐步推動，現在要先提高護理人員的執業登記，同時希望在考用階段更加符合實際。

2024年總統大選期間，賴總統承諾加速達成三班護病比入法、照顧基層醫事護理人員，行政院會前年通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，卓榮泰去年4月在施政總質詢時曾表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

卓榮泰今天赴立法院進行施政報告，民眾黨立委邱慧洳質詢時指出，我國護理人員面臨「護病比高」、「低薪」及「勞動條件差」等三大毒藥，執業登記長期維持在六成上下，即便衛福部提出「護理人力政策整備12項策略計畫」，至今仍然未能有效解決護理職場困境。

衛福部長石崇良說，衛福部從三大面向著手，分別是人才培育、正向職場及薪資改善，目前已經慢慢看到成果，同時也有推動三班護病比獎勵等。

邱慧洳再指，我國護理缺口始終無法填補，光是今年就有約1萬人缺口，況且根據衛福部的推估數字，2030年缺口將擴大為5至7萬人。石崇良則說，護理人員缺口正在逐步回流，「今年跟去年同期相比，已經增加約4700多人」，衛福部也持續導入住院整合性照護、智慧照顧等措施。

面對邱慧洳追問，三班護病比何時入法，石崇良聽聞後則說，「我們會朝這個方向努力」。

卓榮泰答詢時則表示，政府會逐步推動三班護病比，現在要先提高護理人員的執業登記，同時也希望在考用階段更加符合實際，「三班護病比獎勵先行，我們會逐步推動，先把職登人員往上提高。」