快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

白委追問三班護病比入法進度 卓揆重申：獎勵先行提高職業登記人數

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行施政報告。圖／聯合報系資料照片

為了完善護理人員工作條件，衛福部前年公布三班護病比標準，目標為2年入法4年達標，賴清德總統過去也曾經提出相關承諾。行政院長卓榮泰今天說，三班護病比會逐步推動，現在要先提高護理人員的執業登記，同時希望在考用階段更加符合實際。

2024年總統大選期間，賴總統承諾加速達成三班護病比入法、照顧基層醫事護理人員，行政院會前年通過「護理人力政策整備12項策略計畫」，卓榮泰去年4月在施政總質詢時曾表示，政府直接提供達標醫院獎勵，目前採取獎勵先行，未來再朝下一步驟進行。

卓榮泰今天赴立法院進行施政報告，民眾黨立委邱慧洳質詢時指出，我國護理人員面臨「護病比高」、「低薪」及「勞動條件差」等三大毒藥，執業登記長期維持在六成上下，即便衛福部提出「護理人力政策整備12項策略計畫」，至今仍然未能有效解決護理職場困境。

衛福部長石崇良說，衛福部從三大面向著手，分別是人才培育、正向職場及薪資改善，目前已經慢慢看到成果，同時也有推動三班護病比獎勵等。

邱慧洳再指，我國護理缺口始終無法填補，光是今年就有約1萬人缺口，況且根據衛福部的推估數字，2030年缺口將擴大為5至7萬人。石崇良則說，護理人員缺口正在逐步回流，「今年跟去年同期相比，已經增加約4700多人」，衛福部也持續導入住院整合性照護、智慧照顧等措施。

面對邱慧洳追問，三班護病比何時入法，石崇良聽聞後則說，「我們會朝這個方向努力」。

卓榮泰答詢時則表示，政府會逐步推動三班護病比，現在要先提高護理人員的執業登記，同時也希望在考用階段更加符合實際，「三班護病比獎勵先行，我們會逐步推動，先把職登人員往上提高。」

賴總統 石崇良 護病比 衛福部 卓榮泰

延伸閱讀

打造生醫業為另一座「護國神山」 賴總統：盼帶動兆元經濟

健保規模破兆 總統：打造生醫產業成另一座護國神山

國泰醫院連3年加薪 員工餐20元 還能參加 「大巨蛋棒球賽家庭日」

青年照顧者減壓 家總盼有陪跑制度

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。