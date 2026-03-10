快訊

麵屋一燈桃園華泰店爆多人用餐後上吐下瀉 衛生局稽查結果出爐

桃園電子報／ 桃園電子報

487563092 1052252906926807 7085301604986399159 n
知名日式拉麵店「麵屋一燈」爆出食安風波。示意圖：翻攝自「麵屋一燈」臉書

知名日式拉麵店「麵屋一燈」爆出食安風波，有民眾與丈夫在3月8日到桃園華泰店用餐後，出現嘔吐的情形。翻開店家的Google評論，發現同一天多名消費者也有上吐下瀉、發高燒。民進黨籍市議員黃瓊慧相當關心此案，呼籲衛生局主動稽查。後續衛生局公布稽查結果，發現該店冷藏庫地面不潔、部分食材未離地存放，要求業者限期改善，若複查不合格，可依食安法處6萬元以上至2億元以下罰鍰。對此，業者回應，已主動安排該店進行全面清潔消毒與內部檢視作業，3月8日有至桃園華泰店消費的顧客，可憑發票退款。

649616650 17946777936115428 3175407897247121642 n
桃園市議員黃瓊慧呼籲衛生局稽查「麵屋一燈」桃園華泰店。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

原PO發文表示，「想問有人昨天吃華泰Outlet的麵屋一燈，回家嘔吐、噁心的嗎？我跟我先生都發生嘔吐、噁心，去看診了。」她也提到，去診所就醫後，醫師請原PO自行通報。後續原PO撥打桃園1999市民專線，由於診所沒有採樣，只能當陳情案處理。貼文一出，其他網友留言說，2月27日去用餐後也出現多次上吐下瀉的情況，更有網友在去(2025)年11月就吃到疑似臭酸的叉燒。

471951
桃園市衛生局前往「麵屋一燈」桃園華泰店稽查。圖：衛生局提供

店家的Google評論中，也有與原PO同一天消費的民眾提到，「昨天吃完 ，疑似食物中毒燒到38.8⋯⋯」、「看到留言 發現3/8吃完回來上吐下瀉的人不只我一人 」、「想說怎麼吃完回家就上吐下瀉、以為是諾羅，原來是食物中毒」。

471950
桃園市衛生局要求「麵屋一燈」桃園華泰店限期改善。圖：衛生局提供

黃瓊慧則提到，有民眾反映在店內吃了干貝雞湯麵，回去之後，身體不適、嘔吐、噁心、腹瀉，甚至還高燒不退，其他民眾在同一家店也曾吃到臭酸的叉燒，身體不適的症狀也很類似，可見這並非單一個案，甚至有可能是嚴重的食安問題。在她要求衛生局主動啟動稽查後，發現店家的冷凍庫地板不潔，甚至將食物放置在地板上等缺失，衛生局已請業者限期改善。她要求衛生局日後應持續隨機擇日抽查。

黃瓊慧進一步提及，病患就醫的診所發現疑似食物中毒案件，應該要主動通報。對此，她也請衛生局去了解原PO的診所沒有主動通報的原因，不能當作是單一個案就消極處理食安問題。

對此，衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧回應，衛生局昨日接獲民眾通報後，當天立即派員前往「麵屋一燈」桃園華泰店稽查，現場發現作業場所之步入式冷藏庫地面有不潔情形、部分食材未離地存放與私人物品未區隔等未符合《食品良好衛生規範準則》規定，已責令業者限期改善。若複查不合格，將依食安法第44條規定，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。此外，該局已抽驗高風險食材進行檢驗，待檢驗結果後續處辦。

麵屋一燈則表示，為確保桃園華泰環境與作業流程維持最佳狀態，已主動安排進行全面清潔消毒與內部檢視作業，因此桃園華泰將暫停營業一天進行相關作業。此外，3月8日當天至該店消費的顧客，如有需要，可憑發票至店加辦理退款，麵屋一燈將協助處理相關事宜。業者強調，會一如既往持續強化門市管理與作業流程，提供顧客安心、放心的用餐環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：麵屋一燈桃園華泰店爆多人用餐後上吐下瀉 衛生局稽查結果出爐

