快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

部苗世界腎臟日專題病友會 腎臟科主任：自我檢測留意5大徵兆

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗醫院今天舉辦「愛護腎臟」專題病友會，由腎臟科主任吳文中教導大家正確的腎臟保健知識。圖／衛福部苗栗醫院提供
苗栗醫院今天舉辦「愛護腎臟」專題病友會，由腎臟科主任吳文中教導大家正確的腎臟保健知識。圖／衛福部苗栗醫院提供

衛福部苗栗醫院響應每年3月第二個周四的「世界腎臟日」，提前在今天舉辦「愛護腎臟」病友會，院方強調腎臟是身體重要的過濾器，每天默默幫助人體排除毒素、維持體內水分平衡，腎功能如果受損，身體機能將會受到影響，甚至嚴重時需藉由定期洗腎來維持生命，腎臟健康不容輕忽，呼籲民眾加強腎臟健康知識、建立保健預防觀念，讓腎臟保健迎向美好的「腎利」人生。

苗栗醫院「愛護腎臟」專題病友會由腎臟科主任吳文中主講，他請大家平時多留意「泡、水、高、貧、倦」5大徵兆自我檢測，掌握黃金治療期，如果發現尿液有經久不散的「泡」沫、下肢「水」腫、血壓「高」、「貧」血、臉色蒼白或經常體力不佳感「倦」，就是腎臟發出的求救訊號。

吳文中呼籲，預防慢性腎臟病要從日常生活的基本功做起，平時就應注意並排除對腎臟有害的外部因子，護腎有8招：包括

1.監測並控制血糖：長期高血糖會造成腎小球硬化與損傷。建議糖尿病患者應定期監測血糖，維持數值穩定。

2.監測並控制血壓：高血壓是腎衰竭的元兇之一，建議血壓應維持130/80mmHg以下，並遵循「722原則」進行居家量測，以保護細緻的腎臟微血管。

3.健康飲食與體重控制：掌握「少鹽、少調味」原則，建議每日鹽分攝取量控制在5至6公克以下，維持理想體重（BMI在18.5-24之間）能顯著減輕代謝負擔。

4.攝取充足水分：除特殊限水體質外，成人每日建議攝取約1500-2000c.c.水分，有助於稀釋尿毒素並排出代謝廢物。

5.不吸菸：菸害會導致血管收縮、減少腎臟血流，進而加速腎功能惡化，戒菸不僅保護肺部，更是保腎的第一步。

6.不服用不明藥物：許多民眾習慣自行購買止痛藥（如NSAIDs）或服用成分不明的補藥、秘方，這些物質可能具有高度腎毒性風險，長期累積恐導致不可逆傷害。

7.規律運動：建議每周進行3次、每次至少30分鐘的有氧運動（如行軍快走），藉由促進血液循環來活化腎臟代謝。

8.定期檢查腎功能：高風險族群（如三高、肥胖、有腎臟病家族史者）應善用成人預防保健服務，定期進行抽血（肌酸酐、eGFR）與尿液（尿蛋白）檢查。

部苗院長徐國芳指出，腎臟被稱為「沉默的器官」，早期受損時幾乎無明顯症狀，導致許多慢性腎臟病患者延誤治療。提醒民眾善加利用國健署提供的免費成人健康檢查（30至39歲每五年1次、40至64歲每三年1次、65歲以上者每年1次)。此外，各級機關、學校與職場安排的體檢等，也可讓受檢者及早掌握自身健康狀況，達到預防保健和早期發現、早期治療目的，避免後期發生無可挽回的憾事。苗醫腎臟團隊特別提供相關保健諮詢服務，歡迎鄉親多利用，洽詢專線：037-261920轉2184周慧琴衛教師。

衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天提前舉辦愛護腎臟專題病友會，由腎臟科主任吳文中主持（前排右二）。圖／衛福部苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天提前舉辦愛護腎臟專題病友會，由腎臟科主任吳文中主持（前排右二）。圖／衛福部苗栗醫院提供

健康飲食 腎臟 健康知識

延伸閱讀

脂肪肝非肥胖專利！醫：一放任 小心「脂肪毒性」傷全身

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。