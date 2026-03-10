部苗世界腎臟日專題病友會 腎臟科主任：自我檢測留意5大徵兆
衛福部苗栗醫院響應每年3月第二個周四的「世界腎臟日」，提前在今天舉辦「愛護腎臟」病友會，院方強調腎臟是身體重要的過濾器，每天默默幫助人體排除毒素、維持體內水分平衡，腎功能如果受損，身體機能將會受到影響，甚至嚴重時需藉由定期洗腎來維持生命，腎臟健康不容輕忽，呼籲民眾加強腎臟健康知識、建立保健預防觀念，讓腎臟保健迎向美好的「腎利」人生。
苗栗醫院「愛護腎臟」專題病友會由腎臟科主任吳文中主講，他請大家平時多留意「泡、水、高、貧、倦」5大徵兆自我檢測，掌握黃金治療期，如果發現尿液有經久不散的「泡」沫、下肢「水」腫、血壓「高」、「貧」血、臉色蒼白或經常體力不佳感「倦」，就是腎臟發出的求救訊號。
吳文中呼籲，預防慢性腎臟病要從日常生活的基本功做起，平時就應注意並排除對腎臟有害的外部因子，護腎有8招：包括
1.監測並控制血糖：長期高血糖會造成腎小球硬化與損傷。建議糖尿病患者應定期監測血糖，維持數值穩定。
2.監測並控制血壓：高血壓是腎衰竭的元兇之一，建議血壓應維持130/80mmHg以下，並遵循「722原則」進行居家量測，以保護細緻的腎臟微血管。
3.健康飲食與體重控制：掌握「少鹽、少調味」原則，建議每日鹽分攝取量控制在5至6公克以下，維持理想體重（BMI在18.5-24之間）能顯著減輕代謝負擔。
4.攝取充足水分：除特殊限水體質外，成人每日建議攝取約1500-2000c.c.水分，有助於稀釋尿毒素並排出代謝廢物。
5.不吸菸：菸害會導致血管收縮、減少腎臟血流，進而加速腎功能惡化，戒菸不僅保護肺部，更是保腎的第一步。
6.不服用不明藥物：許多民眾習慣自行購買止痛藥（如NSAIDs）或服用成分不明的補藥、秘方，這些物質可能具有高度腎毒性風險，長期累積恐導致不可逆傷害。
7.規律運動：建議每周進行3次、每次至少30分鐘的有氧運動（如行軍快走），藉由促進血液循環來活化腎臟代謝。
8.定期檢查腎功能：高風險族群（如三高、肥胖、有腎臟病家族史者）應善用成人預防保健服務，定期進行抽血（肌酸酐、eGFR）與尿液（尿蛋白）檢查。
部苗院長徐國芳指出，腎臟被稱為「沉默的器官」，早期受損時幾乎無明顯症狀，導致許多慢性腎臟病患者延誤治療。提醒民眾善加利用國健署提供的免費成人健康檢查（30至39歲每五年1次、40至64歲每三年1次、65歲以上者每年1次)。此外，各級機關、學校與職場安排的體檢等，也可讓受檢者及早掌握自身健康狀況，達到預防保健和早期發現、早期治療目的，避免後期發生無可挽回的憾事。苗醫腎臟團隊特別提供相關保健諮詢服務，歡迎鄉親多利用，洽詢專線：037-261920轉2184周慧琴衛教師。
