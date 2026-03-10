快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部民航局近日將預告修法，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。圖為桃園國際機場排班計程車。聯合報系資料照
交通部民航局近日將預告修法，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法,並由高雄機場先試辦。圖為桃園國際機場排班計程車。聯合報系資料照

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

現行「民用航空機場客運汽車管理辦法」規範計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包含排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止違規攬客等。

桃園機場去年6月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，9月20日再發生白牌車違規攬客，遭航警攔查不僅拒檢還加速衝撞警車，導致香港籍女乘客受傷，航警更對空及對車輪胎開出8槍制止，引發譁然。

民航局長何淑萍今表示，過去1年已優先針對高雄機場開放多元計程車，舉辦多場利害關係人討論及說明會，去年底提出「民用航空機場客運汽車管理辦法」修正法案，目前已報到交通部，近日將進行法規預告，預告期30天，最快今年6月於高雄機場試辦。

何淑萍進一步說明，考量高雄機場除本地旅客搭乘，也有外縣市旅客前往搭乘，因此草案通過後，會先在高雄機場額外規畫多元計程車等候區，並與現在排班計程車地點區隔，試辦前會再對外說明。

由於桃園機場臨時停等區空間不夠，一般民眾載送臨停有時間限制，若放寬多元計程車進入航廈載客，一旦路線規畫不佳，一般民眾車輛與多元計程車擠在一起，恐出現航廈接送區的交通亂象。

針對桃園機場、松山機場試辦時程？何淑萍指出，每個機場特性不同，像是松山機場位於市區，桃園機場有其他公共運輸可接駁，因此將讓各機場自行決定試辦方式，上路期程則沒有時間表。

