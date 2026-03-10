快訊

美伊戰爭影響 中華郵政暫停收寄15國國際郵件

中央社／ 台北10日電
受到美伊戰爭影響，中華郵政今天公告，暫停收寄發往阿拉伯聯合大公國等15國的國際郵件。（聯合報系資料照）
受到美伊戰爭影響，中華郵政今天公告，暫停收寄發往阿拉伯聯合大公國等15國的國際郵件，民眾如有寄往上述國家郵件需求，請洽各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄。

中華郵政今天在官網公告，受美伊戰爭影響，部分中東國家已陸續宣布關閉領空或限制航班起降，因戰爭持續升溫，相關航空公司表示航班恢復日期尚無法確認，為避免郵件交寄後因長時間無法運抵寄達國而造成重大延誤，影響顧客權益。

自115年3月10日起暫停收寄發往阿拉伯聯合大公國、巴林、以色列、巴基斯坦、馬爾地夫、卡達、沙烏地阿拉伯、亞塞拜然、阿曼、科威特、約旦、黎巴嫩、希臘、埃及、摩洛哥等15國國際郵件。

中華郵政說，民眾如有寄往上述國家郵件需求，請洽各地郵局「代收FedEx、DHL」服務辦理交寄，部分國家仍可透過該項服務寄件。

中華郵政說，若近期有寄往上述國家的郵件尚未出口，將盡快退回並退還郵資，預估約有110件受到影響。

中華郵政 郵件 黎巴嫩 航空公司 科威特 以色列

