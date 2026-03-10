快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

冷凍蔬菜沒營養？ 營養師：3大好處不輸新鮮菜 但最忌「這件事」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
冷凍蔬菜是方便又營養的加工食品；示意圖。圖／123RF
冷凍蔬菜是方便又營養的加工食品；示意圖。圖／123RF

現代人工作繁忙，一把冷凍蔬菜下鍋，快速又方便。有些人好奇：冷凍蔬菜到底有沒有營養？長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，冷凍蔬菜經過急速冷凍的冷鏈技術處理，鎖住膳食纖維、礦物質和纖維素等，營養含量與新鮮蔬菜幾乎沒差，甚至優於存放多天的新鮮蔬果。

徐佳靖指出，國人飲食習慣逐漸改變，外食、外送文化漸盛，自己下廚也希望縮短食材備料時間，冷凍蔬菜只要進行復熱，即可輕鬆享用。方便之餘，冷凍蔬菜也有不少優點，例如經過檢驗且完整清洗後切好冷凍，減少菜梗等廚餘。再加上易於保存、價格實惠，遇到風災蔬菜量採收短少時，冷凍蔬菜的價格穩定。

徐佳靖提醒，冷凍蔬菜大多已高溫處理至八分熟或全熟，從冰箱取出後不必解凍即可烹煮。最好的方式為起鍋前再放入，不要烹調太久避免營養素流失，且口感也會變差。而如果放在室溫沒有馬上烹煮，甚至「反覆解凍」，容易滋生細菌、出水口感變差，營養也跟著流失。

常見的冷凍蔬菜，包括三色豆、花椰菜、毛豆仁、四季豆、菠菜、玉米粒、蘆筍等，適合快炒、微波、汆燙或蒸煮，加熱3至5分鐘即可食用，避免軟爛。徐佳靖說，紅蘿蔔、青豆仁、玉米組成的三色豆，被不少人視為「最雷配菜」，但營養價值驚人，富含膳食纖維、β-胡蘿蔔素，對眼睛保健很有幫助。

「三色豆營養價值高，如果接受度低，可以置換成玉米筍、毛豆、四季豆、甜椒、花椰菜等，同樣富含膳食纖維和蛋白質，能增加飽足感。」徐佳靖提醒，青豆仁與玉米皆屬於澱粉食物，如果當成配菜，應減少主食白飯的量，以避免熱量攝取過多，影響血糖。

在挑選挑冷凍蔬菜方面，徐佳靖建議，注意外觀完整、無結塊、無冰霜且包裝完整，並避開包裝內有大量冰晶、蔬菜結塊黏在一起、異常變色等。購買前也要檢查成分表，未調味、無食品添加物的產品較佳，並認明信譽良好的品牌或CAS標章。

營養師 飲食習慣

延伸閱讀

營養失衡成全民隱憂！蔬果慢磨機掀起家庭健康新風潮

年後不想「挨餓飲控」？營養師：餐前一瓶高纖豆漿，輕鬆回歸好狀態

微波爐烹調蔬菜 營養保留更完整

不吃肉也能補足蛋白質 營養師盤點18種植物性高蛋白食物

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。