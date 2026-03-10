快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

保留座位、月台接送？高鐵：網傳敬老免費升等等服務 為惡意不實訊息

中央社／ 台北10日電
近日網路上流傳AI影片，宣稱台灣高鐵從今年起提供電動車月台接送、敬老保留座位、免費升等等服務。高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片
近日網路上流傳AI影片，宣稱台灣高鐵從今年起提供電動車月台接送、敬老保留座位、免費升等等服務。高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片

近日網路上流傳AI影片，宣稱台灣高鐵從今年起提供電動車月台接送、敬老保留座位、免費升等等服務。對此，台灣高鐵給予嚴厲譴責，並指出這是惡意造謠，為不實訊息。

近期網路流傳「樂齡指南」的AI影片，影片內容聲稱台灣高鐵自2026年起提供「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」等服務優惠，讓不少長輩信以為真。

對此，台灣高鐵今天發布新聞稿強調，影片內容全屬虛假不實，更惡意煽動敬老旅客對立情緒，試圖製造公共運輸秩序混亂，台灣高鐵除予以強烈譴責外，更嚴正澄清。

台灣高鐵說，影片捏造台灣高鐵自2026年起提供「電動車月台接送服務」等服務優惠，純屬惡意造謠，為不實訊息，提醒民眾切勿上當。

台灣高鐵說，影片用語不斷煽動敬老旅客「勇敢爭取」，謊稱「不開口服務人員絕對不會告訴你」，更誤導「不要讓福利白白沒有了」，試圖造成營運服務混亂惡意明顯，請民眾切勿繼續散播，避免成為有心人士利用的工具。

台灣高鐵指出，提供的各項最新服務及優惠措施，均同步公布於企業網站，方便旅客隨時查閱，若有疑問亦可洽詢高鐵服務人員，取得正確資訊。

高鐵 影片 公共運輸

延伸閱讀

台灣燈會周末人潮大爆發 人龍步行網友戲稱「白沙屯媽祖進香」

高鐵延伸屏東 環評後還要等11年

高鐵延伸屏東至少還要等13年才能完工通車 民代盼加速再加速

嘉義燈會人潮湧現 交通部加碼30輛接駁車支持疏運

相關新聞

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 最快6月高雄機場先試辦

桃園機場去年6月發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅旅客受傷，9月再發生白牌車違規載客拒檢，造成香港旅客受傷，航警連開8槍才制止。為此，交通部民航局近日將預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放多元計程車至機場載客，最快今年6月完成修法，並由高雄機場先試辦。

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

航空成本高漲「撐不住」，國內線機票票價制度長年未全面檢討，在油價調漲、人事成本上升、新機引進與維修支出增加下，航空業者營運壓力持續加重，華信、立榮航空日前均喊話並提出票價機制調整申請。對此，交通部民航局表示，目前還在局內檢討評估階段，沒有一定的調整時間表。

氣象署低溫特報！3縣市上午前恐10度以下

中央氣象署針對新北市、桃園市、金門縣發布低溫特報，上午前恐10度以下。

今晨強烈大陸冷氣團達標 下一波…鄭明典揭好消息

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書發文指出，這波冷氣團強烈大陸冷氣團達標。後面還有一波冷氣團，北台灣氣溫會持續偏低，好消息是會逐漸轉乾。

飲食油一點感覺腹脹、疲倦...醫：小心「這機制失調」增心血管疾病風險

「我只要吃油一點的東西，就會肚子脹、很累，有時候還會拉肚子。」許多民眾可能遇到這樣的問題。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘表示，很多人把這件事當成單純的腸胃問題，但這恐是「膽汁消化脂肪能力」失調所致，甚至可能增加心血管疾病風險。

全民瘋棒球！應援中華隊竟「燒聲」 醫示警這動作最傷

全台瘋世界棒球經典賽，球迷為中華隊吶喊加油熱血應援，賽後不少人「燒聲」掛病號；醫師邱建仁提醒，民眾情緒激昂時「拉長脖子、大聲喊叫」最傷聲帶，最佳良方就是好好休息，若持續不當使用聲音，恐演變慢性聲帶傷害，甚至出現聲帶息肉等問題，嚴重者甚至需要動手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。