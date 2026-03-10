聽新聞
保留座位、月台接送？高鐵：網傳敬老免費升等等服務 為惡意不實訊息
近日網路上流傳AI影片，宣稱台灣高鐵從今年起提供電動車月台接送、敬老保留座位、免費升等等服務。對此，台灣高鐵給予嚴厲譴責，並指出這是惡意造謠，為不實訊息。
近期網路流傳「樂齡指南」的AI影片，影片內容聲稱台灣高鐵自2026年起提供「電動車月台接送服務」、「敬老保留座位、免費升等」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」等服務優惠，讓不少長輩信以為真。
對此，台灣高鐵今天發布新聞稿強調，影片內容全屬虛假不實，更惡意煽動敬老旅客對立情緒，試圖製造公共運輸秩序混亂，台灣高鐵除予以強烈譴責外，更嚴正澄清。
台灣高鐵說，影片捏造台灣高鐵自2026年起提供「電動車月台接送服務」等服務優惠，純屬惡意造謠，為不實訊息，提醒民眾切勿上當。
台灣高鐵說，影片用語不斷煽動敬老旅客「勇敢爭取」，謊稱「不開口服務人員絕對不會告訴你」，更誤導「不要讓福利白白沒有了」，試圖造成營運服務混亂惡意明顯，請民眾切勿繼續散播，避免成為有心人士利用的工具。
台灣高鐵指出，提供的各項最新服務及優惠措施，均同步公布於企業網站，方便旅客隨時查閱，若有疑問亦可洽詢高鐵服務人員，取得正確資訊。
